Las leyendas de la NBA están de acuerdo con la audaz toma de la estrella de los guerreros Steph Curry

Estado de oro Guerreros El guardia Steph Curry envió ondas de choque a través de la comunidad de baloncesto al sugerir que la era actual es la «Más hábil» en la historia de la NBA. Sin embargo, Curry no está solo en su audacia.

«Quieres dejar la liga en un lugar mejor que cuando la encontraste, y creo que la forma en que ve el nivel de habilidad en este momento, la forma en que el rango se hace cargo y los chicos disparan a tres en toda la cancha», dijo Curry a «The Today Show» el 10 de septiembre.

«De uno a cinco y todo el camino por la lista, creo que esta es la era más hábil del baloncesto de la historia».

Curry agregó: «Y entonces, si eso era niños pequeños en el juego ahora viendo mi generación, la forma en que juego y inspirarme por eso es importante y es algo que no doy por sentado».

«Y luego también poder extender tu mejor momento, como si estuviera entrando en el año 17 y realmente cree que puedo estar en la cima de mi juego nuevamente y ganar al más alto nivel. Solo estoy tratando de exprimirlo al máximo».

Otros comparten la opinión de Curry

Algunos de los legendarios compañeros de la NBA de Curry, como LeBron James y Kevin Durant, han compartido opiniones similares sobre la NBA moderna.

Durant, quien ganó dos campeonatos con Curry como parte de los Warriors, se hizo eco de los sentimientos de su ex compañero de equipo durante la temporada 2024-25.

«Creo que estamos en la cima del baloncesto, en mi opinión», dijo el 15 veces All-Star a The Athletic.

«Siento que el juego siempre va a evolucionar a algo diferente. Habrá jugadores que cambien la mentalidad de cómo ganar un juego de baloncesto. Ahora, ya ves, creo que los grandes comienzan a volver a volver, donde los grandes más dominantes son los muchachos que quieras que te ofendan y jueguen.

«Obviamente, nada es perfecto, y habrá quejas de diferentes lados, con personas que quieren verlo de diferentes maneras. Pero en su mayor parte, estás viendo el crecimiento. Estás viendo que los jugadores mejoran. Lo ves, qué, los últimos seis campeones han sido diferentes. Habrá quejas en todos los ámbitos, pero creo que el juego está en un buen lugar».

Shaq, Barkley no está de acuerdo

Mientras tanto, James dijo en el podcast «Pat McAfee Show» que la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, promediaría 250 puntos por juego si jugara en la década de 1970.

«¿Estás tratando de decirme que Giannis no podría jugar un juego de la NBA en los años 70?» James preguntó retóricamente, Vía ESPN.

«Giannis Antetokounmpo tendría 250 puntos en un juego en los años 70 – 250. Eso no es una falta de respeto, pero en serio».

Los ex MVP de la NBA Shaquille O’Neal y Charles Barkley no están de acuerdo con sus compañeros más jóvenes. En varias ocasiones, ambas leyendas han destrozado el producto moderno de la NBA, llamándolo «débil» y carente de sustancia.

«La gente dice que Charles y yo, arruinamos el juego hablando del producto porque el producto es [explective]», Dijo Shaq en su podcast, a través de un anuncio horrible.

«Muéstrame grandeza. Como, ustedes pagan mucho dinero por estos zapatos, y para qué, quiero ver [expletive] ser genial. Y siempre voy a permanecer en ellos y motivarlos a ser geniales. Pueden llamarlo ‘odiar’ todo lo que quieran, pero no estoy chupando estos [expletive] solo porque ganan $ 400 millones. Mucho de estos [expletive] no puedo jugar, y ellos lo saben, en cualquier [expletive] era. No pueden jugar; [I’m] Solo digo «.