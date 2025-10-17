¡Las lesiones deportivas pueden ser fatales! El Hospital Husada invita a los atletas a dominar los primeros auxilios antes de que sea demasiado tarde

Jacarta – Husada Elite Sport Clinic (HESC) realizó una capacitación titulada “Primeros auxilios for Life: Save Lives with the Right First Action” en Yakarta, jueves 16 de octubre de 2025.

director presidente Hospital Husada Yakarta, el Dr. Fushen dijo que esta actividad se inició porque todavía hay poca conciencia entre los deportistas, tanto atletas, entrenadores, administradores y público en general, sobre la importancia del primer tratamiento en lesiones deportivas.

El doctor Fushen explicó que esta actividad fue un paso concreto de HESC by Orphys, un servicio que se estableció recién el 20 de mayo de 2025. Esta clínica, dijo, está aquí para brindar servicios integrales e integrados a atletas profesionales y entusiastas del deporte.

«El objetivo de nuestros servicios no es sólo el tratamiento post-lesión, sino también la educación para que los aficionados al deporte tengan las habilidades básicas para hacer frente a condiciones de emergencia. Un tratamiento rápido y adecuado antes de que llegue la ayuda médica puede salvar vidas», dijo el doctor Fushen en su discurso.

HESC también colabora con varias partes, como el Departamento de Deportes y Juventud de DKI Yakarta, KONI DKI Jakarta, Sudinpora y la Comunidad de Fútbol de Indonesia para ampliar el alcance de la educación sobre seguridad deportiva en el país.

Aparte de eso, la colaboración con BPJS Empleo Gambir Branch también es parte de los esfuerzos para proteger a los atletas y entusiastas del deporte para que se sientan seguros durante sus actividades.

«Como esfuerzo por proteger la seguridad, queremos garantizar que los atletas se sientan tranquilos porque tienen protección del empleo de BPJS», añadió el Dr. Fushen.

En la misma ocasión, el Dr. Andy Wijaya, especialista en medicina de emergencia y jefe de la sala de emergencias del Hospital Husada de Yakarta, dijo que este entrenamiento es importante porque las lesiones deportivas pueden ocurrir en cualquier momento, desde calambres musculares, esguinces hasta un paro cardíaco repentino.

«La primera acción antes de que llegue el personal médico puede ser un factor determinante en la seguridad de una persona. Queremos que los deportistas estén preparados y no entren en pánico ante una situación de emergencia», explicó.

Mientras tanto, el especialista en ortopedia y presidente de la Sociedad ASEAN de Medicina Deportiva y Artroscopia (ASSA), dr. I Gusti Made Febry Siswanto agregó que la ortopedia no solo está relacionada con los huesos, sino que también incluye el tejido muscular y los ligamentos. Destacó la falta de un tratamiento adecuado de las lesiones deportivas en Indonesia.