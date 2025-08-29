Las lágrimas del padre y la madre de Affan, el conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Brimob

Yakarta, Viva – Affan kurniawan (21), una persona conductor Ojek en línea (ojol), Asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Barracuda Brote En el área de Jalan Pejompongan, Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Este trágico evento desencadenó la ira de miles de Ojol en varias regiones que luego rodearon la sede de Brimob y exigieron la responsabilidad de las autoridades.

Las masas de OJOL instaron a la Policía Nacional a investigar a fondo este caso y despedir a los miembros de Brimob que condujeron el mortal rantis.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Mientras tanto, la atmósfera de emoción envolvió la funeraria Affan el viernes 29 de agosto. Alrededor de las 07.20 WIB, los dolientes continuaron llegando para pagar sus últimos respetos.

El padre de Affan, Zulkifli, parecía resignado a sus ojos volviéndose rojo mirando el cuerpo de su hijo que había sido envuelto en una tela marrón Batik Jarik.

La madre seguía llorando al costado del cuerpo, incluso varias veces llamó al nombre de su hijo.

«Affan … Affan …» Gritó suavemente en medio de las lágrimas.

Los colegas de Ojol que son amigos del fallecido también asistieron, llenaron la funeraria y rezaron juntos.

El plan, el cuerpo de Affan, será enterrado esta mañana en TPU Karet Bivark, Central Yakarta, a las 10:00 Wib. Paraca conductor Ojol también entregará la partida de Affan a su último lugar de descanso como una forma de solidaridad.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar