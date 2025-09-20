Las lágrimas de la madre no desaparecieron Azizah Salsha, Bigmo y Resbobb.

Yakarta, Viva -Enfisos de gente entre los hermanos Adimas Firdaus alias Resbobb y Muhammad Jannah alias Bigmo con celebridades Azizah salsha terminar sin resultados.

Leer también: Resbobb y Bigmo se disculpan con Azizah Salsha, pero los resultados están sorprendidos



La reunión facilitada por la Policía de Investigación Criminal en el sur de Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025, no logró encontrar un punto de reunión. El abogado de Azizah enfatizó que su cliente aún decidió continuar este caso en el ámbito de la ley a pesar de que las dos partes reportadas habían transmitido una disculpa. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Pero en esta mediación aún no puede estar de acuerdo en la paz, tal vez el proceso legal sigue continuando», dijo el abogado de Azizah, Anandya Dipo Pratama.

Leer también: Philo Paz se rompió después de que Azizah Salsha fue prohibido de Pratama Arhan, Netizen: ¡Dios mío, puede Clbk!





Bigmo (derecha) y abogado (izquierda)

Las disculpas están llenas de emoción

Leer también: Pratama Arhan y Azizah Salsha siguen siendo esposo y mujer legítimos, divorciados de una nueva final al final …



En esa ocasión, Bigmo con una voz temblorosa trató de aliviar la tensión transmitiendo arrepentimiento por sus palabras en las redes sociales que arrastraron el nombre de Azizah.

«De todos modos, solo quiero disculparme con Kak Azizah y su familia extendida y seguramente seré aún mejor. Especialmente si tengo la segunda oportunidad, seguramente no me desperdiciaré. Así que quiero disculparme lo más sinceramente posible», dijo Bigmo.

Resbobb no es menos emocional. Espera que Azizah pueda suavizarse y proporcionar perdón para poder continuar sus estudios en Surabaya.

«Con suerte para la Sra. Azizah, la reportera, perdona a mí y a mi hermana. Donde ahora he estado presente para cumplir con la invitación de mediación por parte de los investigadores como una forma de sentido de mi responsabilidad como un buen ciudadano indonesio. En segundo lugar, mi futuro sigue siendo largo. Espero que Kak Azizah pueda perdonar, también puedo regresar a Surabaya para continuar mis estudios.

Aunque llena de emoción, incluidas las lágrimas de la madre que estaba presente, Azizah permaneció firme en su decisión.



Dimas firdaus alias resbobb

Informes que comenzaron con la acusación de infidelidad

El caso se destacó después de que Azizah informó oficialmente a Bigmo y Resbobb a la policía de investigación penal el martes 12 de agosto de 2025. El informe estaba relacionado con la presunta difamación, después de que su nombre fue acusado de tener una aventura del futbolista de Pratama Arhan.

Se sabe que el contenido de los dos creadores gestiona la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt y la cuenta de YouTube @NiceguyMo, que es la fuente del problema viral. Según el abogado de Azizah, las pérdidas que sienten su cliente no fueron bromas.

«El buen nombre de la familia se empañó», dijo Anandya en ese momento.

Largo camino en la mesa de la ley

Aunque la mediación se mantuvo como la última oportunidad para encontrar la solución de ganar-ganar, los resultados en realidad muestran cómo Azizah respondió a este caso. Su actitud fuerte se convirtió en una señal de que no quería simplemente aceptar la palabra lo siento sin una responsabilidad real.

Ahora, los pasos legales continuarán. El largo viaje espera a Bigmo y Resbobb, que deben enfrentar las consecuencias de su propio contenido.