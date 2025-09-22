Las lágrimas de Eza Gionino estallaron en la corte después de reunirse con su esposa nuevamente

VIVA – Llanto Eza gionino Estalló después de someterse a su primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso de Cibinong en West Java, el lunes 22 de septiembre de 2025. EZA incluso se dio la vuelta varias veces antes de comenzar una sesión de entrevista con el equipo de medios después de someterse al juicio.

Reveló que sus emociones no podían detenerse porque finalmente pudo ver la cara de su esposa después de un mes de no reunirse.

«Este es mi primer juicio después de más de un mes, finalmente conocí a alguien que me importa», dijo Eza Gionino, quien inmediatamente dio la vuelta y lloró según lo citado por la intensa investigación de YouTube, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Eza Gionino reveló que solo podía llorar en este momento porque había anhelado mucho tiempo por su esposa y sus tres hijos. Él mismo admitió que todavía amaba a Meiza Aulia, su esposa y esperaba que su casa pudiera regresar intacta.

«Conocí a la persona que amo después de todo este tiempo. Conoce a mi hijo nuevamente, no puedo expresar con palabras. Todavía amo a mi esposa, amo a mi hijo que no puedo negar», dijo.

Mientras frotaba sus lágrimas, Eza Gionino también reveló la reunión entre su pequeña familia.

«Alhamdulillah, conocí a mi familia, los abrazé, especialmente desde que conocí a mi esposa e hijos», dijo.

Eza también reveló cuánto pudo conocer a sus hijos hoy. Sin olvidar que también expresó su gratitud a su esposa.

«Mi hijo está durmiendo, solo puedo ver su rostro, a pesar de que por un momento doy. Sé que mi esposa está memorizada bien, estoy agradecida por siete años», dijo.

Mientras tanto, en la misma ocasión, también pidió a todas las partes que no superen el nombre de su esposa y su madre fallecida en este problema de divorcio.

«Una cosa que quiero hasta ahora y Alhamdulillah se logró y vi a mi esposa. Lo que fuera, quería decir nada, no insultes a mi esposa que quiero y no lleva el nombre de mi difunta madre», dijo.

Mientras derramaba lágrimas, Eza Gionino también esperaba que Meiza Aulia abriera su corazón y se reconciliara con Eza Gionino.

«Seguramente sí, (quiero referir)», dijo Eza Gionino.