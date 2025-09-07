Las islas Maluku Tanimbar fueron sacudidas por un terremoto de magnitud 5.2, sin potencial de tsunami

Yakarta, Viva – Regencia de las Islas Tanimbar, provincia Malukuel domingo por la noche alrededor de las 22.29 Wib, sacudido Terremoto magnitud 5.2. Se confirma que el terremoto no tiene potencial tsunami.

Citado del sitio web oficial de la Agencia de Climatología y Geofísica de Meteorología (BMKG) el domingo 7 de septiembre de 2025, el terremoto fue en las coordenadas 6.30 South Latitude (LS) y 130.84 East Longitude (BT). El centro de terremotos está a unos 192 kilo metros al noroeste de la regencia de las Islas Tanimbar con una profundidad de 88 kilómetros.

«No hay potencial de tsunami», escribió BMKG.

También explicó que la información transmitida prioriza la velocidad, de modo que los resultados del procesamiento de datos no son estables y pueden cambiar con la integridad de los datos.

«Descargo de responsabilidad: esta información prioriza la velocidad, para que los resultados del procesamiento de datos no sean estables y puedan cambiar con los datos completos», escribió la cuenta oficial de BMKG.

Hasta ahora, BMKG no ha informado en detalle relacionados con los desencadenantes e impactos causados ​​por el terremoto en la comunidad.

Por esta razón, se aconseja a la comunidad que mantenga la calma y no esté influenciada por problemas que no se pueden tener en cuenta, hasta que BMKG reporta oficialmente los resultados del análisis de eventos integrales. (Hormiga)

