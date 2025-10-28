Las islas Andamán y Nicobar emergen como la puerta de entrada de la India al Sudeste Asiático: LG







El vicegobernador almirante DK Joshi (retirado) dijo el lunes que Andamán y Nicobar Las islas se están convirtiendo en la puerta de entrada de la India al sudeste asiático y en un actor clave en la economía azul mundial.

Según la agencia de noticias PTI, mientras hablaba en la Semana Marítima de la India 2025 en Mumbai, Joshi, quien también se desempeña como vicepresidente de la Agencia de Desarrollo de las Islas (IDA), enfatizó que el desarrollo portuario y el transporte marítimo costero son los principales impulsores del objetivo de la India de lograr una economía de 5 billones de dólares.

«Las islas Andamán y Nicobar encarnan el espíritu de aventura, sostenibilidad y transformación digital al tiempo que posicionan a la India como una potencia marítima en el Indo-Pacífico», dijo.

Según PTI, Joshi destacó la ubicación estratégica de las islas a lo largo de las rutas marítimas globales, subrayando su creciente importancia en las operaciones de defensa y el conocimiento del dominio marítimo. También describió los planes para convertir la región en un centro de construcción y reparación naval en el Indo-Pacífico.

Destacando los proyectos emblemáticos, el Vicegobernador dijo que la Terminal Internacional de Transbordo de Contenedores (ICTT) en Galathea Bay en Great Nicobar será un «cambio de juego».

«El ICTT, recientemente notificado como puerto importante, está preparado para convertirse en uno de los tres principales puertos de manipulación de contenedores de la India, con una capacidad de 16,5 millones de TEU. También impulsará el crecimiento del turismo y la infraestructura en Gran Nicobar», dijo.

Joshi añadió que el enlace submarino de fibra óptica entre Chennai y las islas Andamán y Nicobar han fortalecido la conectividad digital en más de 100 islas, impulsando el progreso en la pesca, la biodiversidad marina y la energía renovable.

Dijo además que iniciativas como el turismo de cruceros a Barren Island, los billetes electrónicos para viajes en barco, la integración de Water Metro y nuevos buques de pasajeros están mejorando la conectividad y los servicios en todas las islas.

Maharashtra firma 15 memorandos de entendimiento por valor de 56.000 millones de rupias en la Semana Marítima de la India 2025

El ministro principal de Maharashtra (CM), Devendra Fadnavis, anunció el lunes que el estado ha firmado 15 Memorandos de entendimiento (MoU) por valor de 56.000 millones de rupias para impulsar el desarrollo marítimo.

Según la agencia de noticias PTI, mientras hablaba en la Semana Marítima de la India 2025, Fadnavis dijo que los acuerdos abarcan la expansión portuaria, el desarrollo de astilleros, las actualizaciones tecnológicas y las actividades marítimas aliadas. No especificó un cronograma para la implementación, pero expresó confianza en que las inversiones ayudarían a convertir a Maharashtra en una «superpotencia marítima».

«Estos 15 MoU representan una inversión de 56.000 millones de rupias», dijo Fadnavis, y agregó: «Con estas asociaciones, estamos tomando medidas concretas para transformar Maharashtra en el principal centro marítimo de la India».

Entre los principales acuerdos, se ha firmado uno con el Grupo Adani para la ampliación del puerto de Dighi y el desarrollo de una gran zona industrial a su alrededor en colaboración con el gobierno centralInformó el PTI. El Grupo JSW también se ha comprometido a ampliar sus instalaciones en el puerto de Jaigad, parte de la costa de 700 kilómetros del estado, para fortalecer la integración con las cadenas de suministro globales.

