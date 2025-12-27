Las inundaciones sumergen aldeas en Kalimantan del Sur; casi 3.000 residentes son evacuados por el equipo SAR

BanjarmasinVIVA – Un total de 2.895 habitante quienes estan afectados inundación en Pariangan Village, Hulu Sungai Selatan Regency (HSS), Kalimantan del Sur (Kalsel), evacuado por el equipo conjunto SAR, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Según confirmó el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate (SAR) de Banjarmasin, I Putu Sudayana, en Banjarmasin, todos los residentes afectados por la inundación fueron evacuados con éxito a lugares más seguros en condiciones seguras.

«Las víctimas de las inundaciones fueron evacuadas al puesto de evacuación en Kandangan City Square, HSS Regency. Según los datos temporales publicados por BPBD HSS Regency, el número de residentes que fueron evacuados con éxito llegó a 2.895 personas, no hubo muertes», dijo.

Después del proceso evacuaciónPutu dijo que actualmente las partes están en espera en el puesto de mando principal para anticipar posibles cambios en las condiciones sobre el terreno.

Durante la operación, el equipo SAR se enfrentó a una serie de obstáculos, especialmente fuertes corrientes de agua, pero esto no impidió los máximos esfuerzos de rescate. Las condiciones climáticas estuvieron de nubladas a lluvias ligeras durante el proceso de evacuación.

Putu expresó su agradecimiento a todos los elementos SAR involucrados para que todos los residentes afectados por la inundación en la aldea de Pariangan pudieran ser evacuados de manera segura.

También aseguró que el personal seguiría en alerta en el puesto de mando para anticipar posibles situaciones futuras.

«Instamos al público a permanecer alerta ante la posibilidad de que se produzcan condiciones climáticas extremas y seguir las instrucciones de los agentes en el terreno para seguridad mutua», dijo Putu.

Además de HSS Regency, las inundaciones también afectaron a varios otros distritos de la provincia de Kalimantan del Sur, causadas por lluvias de alta intensidad que se produjeron desde el viernes 26 de diciembre de 2025 por la noche hasta hoy. (Hormiga)