Las inundaciones paralizan Jalan Pantura Kaligawe Semarang y los atascos son graves

Semarang, VIVA – La Ruta de la Costa Norte o Pantura Semarang, precisamente en Jalan Kaligawe, quedó casi paralizada debido a las inundaciones inundación que no disminuyó hasta el jueves (23/10/2025) por la mañana.

Lea también: Las inundaciones azotan 19 provincias de Tailandia y causan 22 muertos



Según los informes, el nivel del agua llegó hasta las rodillas de un adulto, lo que provocó atascos de hasta 3 kilómetros de longitud.



Largo atasco en Jalan Kaligawe Semarang debido a inundaciones Foto : Teguh Joko Sutrisno/tvOne/Semarang

Lea también: La tormenta tropical Bualoi azota Filipinas: 26 muertos y 14 desaparecidos



Esta grave inundación fue provocada por lluvias intensas y de alta intensidad que cayeron en la zona de Semarang desde el martes por la noche y el miércoles por la tarde. Estas lluvias extremas provocaron que la descarga de agua del río Tenggang aumentara drásticamente hasta que se desbordó e inundó el área circundante, incluida Jalan Kaligawe.

Esto se vio agravado por el envío de agua desde zonas superiores como Ungaran, lo que dificultó el retroceso de los charcos de agua en Jalan Kaligawe. Esta condición perturba las actividades de los residentes y el flujo de tráfico en la ruta vital que conecta Semarang-Demak.

Lea también: Filas de coches de lujo y superdeportivos que fueron víctimas de las inundaciones japonesas



La altura del agua provocó que muchas motocicletas se averiaran en mitad de la carretera, lo que obligó a los conductores a empujar sus vehículos. Varios vehículos de cuatro ruedas se vieron obligados a circular muy lentamente para evitar daños, lo que finalmente provocó colas de vehículos cada vez más largas.

«Es bastante alto, hermano. Vi muchas motos averiarse porque estaban decididas a atravesar el charco. Elegí hacerme a un lado mientras comía en el angkringan, mientras controlaba si debía continuar o girar por una ruta alternativa», dijo Diki, un automovilista, el jueves (23/10/2025).

Según el seguimiento, se producen atascos de tráfico desde la zona de Terboyo hasta el final de la frontera entre Jalan Kaligawe y Jalan Raden Patah. Se estima que la cola de vehículos alcanzará los 3 kilómetros, duplicando el tiempo de viaje.

Hasta el jueves por la mañana, aunque las lluvias habían amainado, las aguas de la inundación todavía no mostraban signos de retroceder. La policía y agencias relacionadas parecieron intervenir para regular el tráfico y brindar asistencia a los residentes afectados.

Las autoridades también aconsejan a los automovilistas que tomen una ruta alternativa a través de Jalan Wolter Monginsidi Bangetayu Semarang, aunque es un desvío largo. (Informe de Teguh Joko Sutrisno/tvOne/Semarang)