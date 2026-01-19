Las inundaciones inundan las vías del ferrocarril en Pekalongan, el Ministerio de Transporte despliega trenes de rescate

Jacarta – Ministerio de Transporte a través del Director General de Ferrocarriles, Alano Tandiono dijo que su grupo había desplegado una locomotora CC300 para manejar el tren (El) quiénes están afectados inundación De Pekalongán.

Aunque se observó que los puntos afectados por el agua en los kilómetros 88 a 89 del área de la estación Pekalongan-estación Sragi comenzaron a retroceder el lunes 19 de enero de 2026 por la mañana, Allan aseguró que su partido continuaría implementando medidas de seguridad.

Donde, uno de ellos es limitar la velocidad especial de los trenes a un máximo de 30 kilómetros por hora, tanto en el lado de subida como de bajada para garantizar la seguridad en los desplazamientos.

«Continuaremos garantizando un manejo serio de las interrupciones operativas en los viajes en tren debido a las inundaciones en varios puntos de Java Central, que tienen un impacto en las líneas de tren, especialmente en el tramo de la estación Pekalongan-estación Sragi», dijo Allan en su declaración, el lunes 19 de enero de 2026.

Las inundaciones sumergen las vías del tren en Pekalongan Foto : tvOne/Teguh Joko Sutrisno

Añadió que, además de KA AyudanteDJKA también desplegó personal en los lugares afectados para mitigar el impacto de las inundaciones, llevar a cabo un monitoreo intensivo, evaluar la seguridad en la pista y coordinar con PT Kereta Api Indonesia (Persero) o KAI y los gobiernos locales.

Allan dijo que este esfuerzo se hizo para que los servicios ferroviarios pudieran volver a operar con normalidad y seguridad lo más rápido posible, así como una forma de presencia estatal para garantizar la seguridad del transporte ferroviario.

«Seguiremos garantizando que los servicios ferroviarios puedan volver a funcionar con normalidad y seguridad lo antes posible, mientras esperamos que el público pueda seguir controlando la información sobre viajes en tren proporcionada por los operadores pertinentes», afirmó.

Se sabe que KA Penolong es una locomotora CC300 perteneciente a DJKA, que fue importada del Centro de Mantenimiento Ferroviario y es una instalación fabricada por PT INKA.

Esta instalación se implementó para penetrar inundaciones considerando su confiabilidad para lidiar con agua estancada.