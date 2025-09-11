Las inundaciones indonesias retroceden en Bali, East Nusa Tenggara Rescuers Búsqueda de desaparecidos







Los rescatadores registraron el jueves en ríos y los escombros de pueblos devastados para sobrevivientes de inundaciones repentinas devastadoras que atacaron dos provincias en Indonesia Un día antes, cuando las aguas comenzaron a retroceder.

Las lluvias torrenciales que comienzan el lunes causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla turística de Bali y en el este de la provincia de Nusa Tenggara, matando al menos a 15 personas y dejando a 10 desaparecidos.

La lluvia hizo que los ríos estallaran sus orillas, destrozando nueve ciudades y distritos en Bali. El barro, las rocas y los árboles cayeron a las aldeas de la montaña y los ríos en ascenso sumergieron al menos 112 vecindarios, lo que resultó en varios deslizamientos de tierra, dijo la agencia de mitigación de desastres de Bali en un comunicado.

A medida que los niveles del río volvieron a la normalidad el jueves, la gente en Denpasar, la capital de Bali, se fue de refugios de emergencia abarrotados. Encontraron calles cubiertas de barro y escombros, autos que se encuentran boca abajo en parques o apiladas en callejones estrechos, y aceras llenas de sandalias, ollas y sartenes y fotografías viejas.

Las autoridades aprovecharon las aguas que retroceden para comenzar a limpiar el lodo y eliminar pilas de basura húmeda de las calles, y la electricidad fue restaurada a decenas de miles de residencias y negocios.

Las fuertes lluvias estacionales de aproximadamente septiembre a marzo con frecuencia causan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia.

Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que la amenaza de inundaciones en Bali ha terminado.

Las inundaciones en Bali barrieron a las personas y alrededor de 474 quioscos y pequeñas manchas en el arte y los mercados públicos, matando al menos a seis residentes y sumergiendo a cientos de casas y edificios, lo que obligó a más de 800 residentes a huir a refugios del gobierno temporal, dijo Suharyanto, que pasa por un solo nombre como muchos indonesios.

Dijo que hasta 600 trabajadores de rescate, la policía y los soldados han sido desplegados desde el miércoles para buscar seis personas, según los informes, todavía desaparecen en Bali, ya que las inundaciones también han dañado las carreteras, puentes y otras infraestructuras.

Decenas de personal de rescate buscaban a través de un río alrededor de la remota aldea de Mauponggo en el este de Nusa Tenggara, donde las inundaciones dejaron toneladas de barro, rocas y árboles.

Los rescatistas se centraron en encontrar cuatro personas, incluidos dos niños pequeños, que fueron barridos por inundaciones junto con 35 casas, dijo policía Jefe Dewa Putu Suariawan. Otros seis aldeanos fueron retirados de las inundaciones o el barro el miércoles.

El jefe de la agencia de mitigación de desastres locales, Agustinus Pone, dijo que el clima severo y el terreno accidentado que obstaculizaron los esfuerzos de rescate se vieron exacerbados por la interrupción de la electricidad, el agua limpia y las redes de telecomunicaciones en 18 aldeas por inundaciones repentinas.

Dijo que inundación y los deslizamientos de tierra en el área también destruyeron dos puentes, dos oficinas gubernamentales, una plantación, campos de arroz y el ganado matado.

