Las inundaciones de Punjab ofrecen Rs 103.8 millones de rupias para la infraestructura de energía, dice PSPCL







Las recientes inundaciones en Punjab Han dado un golpe a la infraestructura de energía del estado, con Punjab State Power Corporation Limited Poniendo las pérdidas en casi Rs 102.58 millones de rupias después de la evaluación preliminar.

El proyecto de potencia de Hydel del canal de desvío de Beas superior (UBDC) en Pathankot ha sido más afectado, sufriendo daños por la suma de Rs 62.5 millones de rupias, dijeron las autoridades.

Según el informe de evaluación preliminar de Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), 2.322 transformadores de distribución se dañaron, causando una pérdida de Rs 23.22 millones de rupias, mientras que 7,114 postes de electricidad fueron arrastrados o destruidos, causando daños por daños por Rs 3.56 millones de rupias.

Casi 864 km de conductores y líneas de suministro también colapsaron, agregando Rs 4.32 millones de rupias a la pérdida total, según el informe.

La infraestructura propia de PSPCL, incluidos edificios de oficinas, salas de control y equipos, incurrió en Rs 2.61 millones de rupias en daños.

Los componentes vitales, como los interruptores de circuito de vacío, los paneles, las baterías y los relés por valor de Rs 46 lakh, se vieron gravemente afectados, mientras que las subestaciones de la cuadrícula vieron daños de alrededor de Rs 2.55 millones de rupias, según el informe.

Un alto funcionario de PSPCL dijo: «Las inundaciones causaron daños sin precedentes con transformadores, postes y líneas sumergidas o barridas. Nuestros equipos de reparación trabajaron las 24 horas para restaurar la electricidad en las subestaciones críticas y en las aldeas afectadas».

Sobre las pérdidas, dijo el funcionario, esta es solo una estimación inicial. Es probable que las pérdidas reales aumenten una vez que el aguas iluminadas Recupere y podemos llevar a cabo una nueva evaluación a nivel del suelo.

