Las inundaciones de Karawang se extienden, 667 casas en el oeste de Telukjambe sumergidas hasta 2 metros

Karawang, VIVA – Las inundaciones en Karawang Regency, Java Occidental, continúan propagándose. Hasta el lunes 19 de enero de 2026, las inundaciones sumergieron las casas de 667 residentes en la aldea de Kalangligar, distrito de West Telukjambe, con niveles de agua que alcanzaron entre 1 y más de 2 metros.

Según observaciones de campo, el desbordamiento de los ríos Citarum y Cibeet provocó que el anegamiento aumentara y se extendiera a siete RT en dos aldeas, a saber, Pangasinan Hamlet y Kampek Hamlet. Anteriormente, la inundación sólo sumergió a cinco RT.



Condiciones de inundación en West Telukjambe, Karawang, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Desde el monitoreo con cámaras aéreas se puede ver cómo el agua inunda uniformemente las áreas residenciales. Varias casas quedaron casi completamente sumergidas, dejando todavía visibles los tejados y los árboles en la superficie.

Los datos temporales de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Karawang (BPBD) señalaron que 1.562 residentes se vieron afectados por la inundación y fueron evacuados a lugares más seguros, incluidas tiendas de campaña de emergencia preparadas por el gobierno regional.

Kaming, oficial de BPBD de Karawang, dijo que hasta ahora el flujo de agua que ingresa a las áreas residenciales sigue siendo bastante intenso.

«El agua sigue entrando a las zonas residenciales y se estima que el nivel seguirá aumentando si las lluvias y los desbordes de los ríos no han disminuido», afirmó.

Además de sumergir las casas de los residentes, la inundación también paralizó el acceso a las carreteras de la aldea, así como escuelas, mezquitas y otras instalaciones públicas sumergidas, por lo que las actividades de los residentes se paralizaron por completo.



Evacuación de las víctimas de las inundaciones en West Telukjambe, Karawang, Java Occidental Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Las inundaciones se han producido desde el domingo

Anteriormente, el domingo 18 de enero de 2026, inundaciones con niveles de agua que alcanzaron los dos metros sumergieron por primera vez cientos de casas de residentes en el mismo pueblo. La inundación fue provocada por las fuertes lluvias caídas el sábado por la noche, que provocaron el desbordamiento de los ríos Citarum y Cibeet.

Como resultado de estas condiciones, miles de residentes de cinco RT en Pangasinan Hamlet y Kampek Hamlet se vieron obligados a evacuar para evitar riesgos de seguridad.

Un residente de Kalangligar dijo que esta vez la inundación fue relativamente grande y se produjo rápidamente.

«El agua subió muy rápidamente. No tuvimos tiempo de salvar muchas cosas», dijo un residente.

Hasta ahora, agentes conjuntos de BPBD, TNI, Polri y voluntarios continúan evacuando a los residentes, especialmente a los ancianos y niños, y monitoreando la evolución de los niveles del agua en los lugares afectados. (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)