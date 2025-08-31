Las inundaciones de Himachal Pradesh reclaman 320 vidas; Caminos, energía y suministro de agua interrumpido







La furia monzónica en Himachal Pradesh Continúa superando la infraestructura en medio de intensos hechizos de lluvia y deslizamientos de tierra. La Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA) declaró que 819 carreteras, incluidas tres carreteras nacionales, 1,236 transformadores de electricidad y 424 esquemas de suministro de agua se han interrumpido severamente en todo el estado, informó ANI.

El número de muertos acumulados en el estado desde el 20 de junio ha alcanzado los 320, de los cuales 166 muertes fueron causadas por incidentes relacionados con la lluvia como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y electrocución, mientras que 154 muertes ocurrieron en accidentes de tráfico, dijo la SDMA.

La agencia de noticias ANI informó además que la red de carreteras de Himachal Pradesh ha sido severamente afectada, con los principales bloqueos reportados en NH-03, NH-05 y NH-305. Además, se cortaron cientos de caminos de enlace rural debido a deslizamientos de tierra y flujos de escombros. Distritos como Chamba (253 carreteras), Mandi (206), Kullu (175) y Kangra (61) se encuentran entre los más afectados.

Junto con la destrucción de infraestructura, el suministro de energía en todo el estado también ha recibido un golpe masivo. Las autoridades dijeron que 1.236 transformadores de distribución (DTR) estaban dañados o permanecieron no operativos, particularmente en Kullu (357), Chamba (296), Una (330) y Mandi (177). Si bien el trabajo de restauración está en curso, debido a la lluvia extremadamente fuerte, existen problemas de accesibilidad severos en las regiones de alta altitud y interior.

Otro aspecto importante que es hacer que la vida de los lugareños sea mucho más desafiante es el suministro de agua dulce. El suministro de agua se ha interrumpido en 424 esquemas, afectando tanto el agua potable como las instalaciones de riego. El mayor impacto del suministro de agua ha sido en Chamba (77 esquemas), Kullu (39), Mandi (56) y Shimla (32).

Para controlar la situación, las autoridades han desplegado múltiples equipos para la eliminación de carreteras, la restauración de energía y las reparaciones de suministro de agua. Sin embargo, han advertido que las fuertes lluvias podrían retrasar la restauración completa.

El daño acumulativo del 20 de junio al 30 de agosto en Himachal Pradesh debido a las inundaciones se ha vinculado en Rs 3,04,207.46 lakh, cubriendo pérdidas a vidas, ganado, agricultura, horticultura, casas, tiendas, fábricas, servicios públicos y otras infraestructuras, informes informados.

Las muertes relacionadas con la lluvia incluyen 33 ahogados17 Cloudbursts, 14 electrocuciones, 11 deslizamientos de tierra, nueve inundaciones repentinas y otras causadas por rayos, mordeduras de serpientes y caídas del terreno empinado. Se informaron fatalidades de accidentes en Chamba (22), Mandi (22), Kangra (19) y Shimla (16).

(Con entradas de ANI)





