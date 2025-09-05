Las inundaciones dañan las carreteras en Faridabad, Palwal; más de 20 aldeas cortadas







Las inundaciones debido a una yamuna hinchada han causado estragos en FaridabadCon las aldeas completamente cortadas debido a las carreteras dañadas cerca del puente Mohana de Baghpur, dijeron las autoridades el viernes.

El movimiento de personas de más de 20 aldeas en los distritos de Faridabad y Palwal a Uttar Pradesh se ha detenido.

Los caminos de aproximación del puente Mohana, que conecta estas aldeas con el judío de Uttar Pradesh, se han derrumbado debido a las inundaciones en el área.

Diciendo que hay una situación de inundación en el área en este momento, un funcionario administrativo del distrito dijo que cuando el flujo de agua se ralentiza y el nivel del agua disminuye, solo entonces se pueden reparar las carreteras, agregó.

Las aldeas en el distrito de Palwal, incluidas Baghpur, Solda, Bholda, Rajpur, Bhud, Nangalia, Chandigarh y Sheikhpur, están actualmente cortados.

En el distrito de Faridabad, las aldeas, incluidas Mohana, Chhayansa, Hirapur, Jalaka, Kulaina, Nariyala, Aterna y Jawan, también son inaccesibles.

