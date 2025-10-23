Las inundaciones azotan Kaligawe Pantura y cientos de casas quedan sumergidas

Semarang, VIVA – Inundación salir a la carretera Kaligawe Semarang de martes a jueves. Además de sumergir Jalan Pantura Semarang-Demak, la inundación también sumergió cientos de casas en la aldea de Tambakrejo, distrito de Gayamsari, que está en el límite de Jalan Kaligawe.

El desbordamiento del río Tenggang, que divide la aldea, provoca que el agua entre en las casas de los residentes. Los vecinos sólo pueden realizar actividades a pie porque los vehículos motorizados tienen dificultades para atravesar charcos de agua que llegan a la altura de la cintura de un adulto.

En la aldea de Karang Kimpul, por ejemplo, las casas que se habían levantado anteriormente todavía se vieron afectadas por las inundaciones. Además la casa no ha sido levantada, el agua entra en la casa y empapa todo lo que hay dentro.

Inundaciones en la ruta de la costa norte de Semarang-Surabaya, Jalan Kaligawe Raya, Semarang, 22/10

Uno de los residentes de la aldea de Karang Kimpul, Hanafi, dijo que, además de la lluvia, esta inundación también fue causada por inundaciones de otros lugares más altos, a saber, Tlogosari, que también se vio afectado por las inundaciones.

«Tlogosari también está inundado, y debido a que la ubicación es más alta que donde estamos, el agua corre aquí. En conclusión, si Tlogosari todavía está inundado, significa que no retrocederá aquí», dijo Hanafi, el jueves 23 de octubre de 2025.

También resulta difícil para los residentes realizar actividades, especialmente para aquellos que dependen del comercio como medio de vida. Varias tiendas decidieron cerrar porque las inundaciones ya estaban frente a sus tiendas.

Para aliviar la carga de los residentes afectados por la inundación, la policía de Gayamsari, junto con otras agencias, abrirán un puesto en Jalan Kaligawe, incluida una cocina pública para suministrar alimentos a los residentes afectados.

«Sí, abriremos un puesto en el borde de la carretera Kaligawe, cerca del puente que está bastante alto. Más tarde lo abriremos junto con otras agencias, ya sea del subdistrito, Koramil, BPBD y otras», explicó el jefe de la policía de Gayamsari, AKP Yuna Ahadiyah.

Informe: Teguh Joko Sutrisno