Las inundaciones aún sumergen 19 RT en Yakarta el domingo por la mañana, aquí está la lista

JacartaVIVA – Un total de 19 RT y un tramo de carretera en Yakarta siguen inundados inundación el domingo por la mañana, escanear Lluvia Fuertes torrentes que azotan la capital desde el jueves (22/1).

Lea también: Pronóstico del tiempo para el domingo 25 de enero de 2026, fuertes lluvias aún afrontan varias zonas



La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de DKI Yakarta señaló que en el oeste de Yakarta, hay tres RT que fueron inundados e inundados, a saber, un RT en el subdistrito de Kembangan Selatan con un nivel de agua de 35 centímetros (cm) y dos RT en el norte de Kembangan con una altura de 30-40 cm.

«Las fuertes lluvias que azotaron la zona de DKI Yakarta y sus alrededores desde el jueves (22/1) provocaron varias inundaciones en la zona de DKI Yakarta», dijo el jefe del Centro Provincial de Información y Datos de Desastres BPBD de DKI Yakarta, Mohamad Yohan en Yakarta, el domingo 25 de enero de 2026.

Lea también: Inundaciones repentinas azotan Bumiayu Brebes, 11 casas arrasadas por las corrientes del río



En el este de Yakarta, hay 15 RT, que consisten en cuatro RT en el subdistrito de Bidara Cina con un nivel de agua de 85-140 cm, cuatro RT en el subdistrito de Kampung Melayu (110 cm), cinco RT en el subdistrito de Cawang (20 cm) y dos RT en el subdistrito de Cililitan (20 cm).

Mientras tanto, en el norte de Yakarta todavía hay un RT que está sumergido en el agua, concretamente en Kapuk Muara Village (40 cm).

Lea también: Varias rutas de TransJakarta han sido desviadas debido a las inundaciones, aquí está la lista



Mientras tanto, Jalan Kembangan Raya, subdistrito de Kembangan Selatan, en el oeste de Yakarta, todavía está inundado con un nivel de agua de 35 cm.

Hasta ahora, dijo, cientos de personas siguen refugiadas en varios lugares. Entre otros:

Yakarta Occidental

1. Pueblo de Rawa Buaya

– Mezquita Baitul Rahman: 20 KK (97 almas)

– Mezquita Hidayatussalam: 3 familias (9 personas)

– Sala de Oración Nurul Ikhsan RT 006/01: 10 familias (18 personas)

– RT 09/02 Salón del Ciudadano, Kel. Cocodrilo de pantano: 7 familias (25 personas)

– SDN 02 Rawa buaya: 11 KK (63 personas)

– SDN 03 Rawa buaya: 15 KK (38 personas)

– SDN 07 Pantano de Cocodrilos: 65 KK (230 personas)

2. Subdistrito de Kembangan Selatan

– Oficina JNE South Kembangan: 21 familias (82 personas)

3. Subdistrito de Kembangan Utara

-Gg. Nurul Muslimin RT 07 RW 01: 27 familias (114 personas)

– Secretaría Jl. H. Bule RT.008 RW.01: 15 familias (40 personas)

– SDN 01 RT 01 RW 02: 4 familias (16 personas)

– Sala de oración Al – Hidayah RT 06 RW 01: 24 familias (79 personas)

4. Pueblo Duri Kosambi

– Mezquita Al-Falah Majlis: 25 KK (100 almas)

Yakarta Oriental

1. Pueblo Cawang

– Sala de Oración Al Islah: 15 familias (60 personas)

* Cancha de Tenis RW03: 13 familias (60 personas)

2. Pueblo de Bidara China

– Sala de Salida Bidara China 32 familias (107 personas)