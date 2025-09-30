Las inundaciones aún persiguen, el sistema de alerta temprana es una solución

Yakarta, Viva – La temporada de lluvias nuevamente trae preocupaciones a las personas en varias regiones. Cada año, las inundaciones causan grandes pérdidas tanto en términos de economía como de seguridad de los ciudadanos.

Según los datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), en marzo de 2025, las pérdidas debido a las inundaciones en el área metropolitana de Yakarta alcanzaron Rp1.6 billones.

Una de las principales causas de la cantidad de inundaciones es la información tardía. Muchas personas solo se dan cuenta de los peligros cuando el agua ha entrado en la casa, por lo que el tiempo para salvarse es muy limitado.

Esta condición confirma la importancia de los roles sistema de alerta temprana (EWS) que es capaz de proporcionar advertencias más rápido, con precisión y confiable.

Según M. con Giffary, gerente de producto PT NUSA Network Prakarsa, actualmente no muchos gobiernos locales tienen un dispositivo sistema de alerta temprana (EWS) para anticipar inundaciones.

Mientras que con la tecnología de advertencia temprana, el riesgo de pérdida puede reducirse, tanto en términos de seguridad económica como comunitaria.

Agregó que los gobiernos locales necesitan ver la tecnología no solo como una herramienta, sino como una inversión a largo plazo para proteger a sus ciudadanos.

Con sistema de alerta tempranaLas decisiones pueden tomarse una coordinación más rápida, más dirigida, y el potencial de bajas puede reducirse al mínimo.

Utilizando tecnología basada en el sensor y Internet de las cosas (IoT), sistema de alerta temprana (EWS) permite el monitoreo de las condiciones ambientales en tiempo real.

La información recopilada puede transmitirse directamente a las autoridades y la comunidad, de modo que los pasos de evacuación y mitigación se pueden hacer antes y medibles.

Uno de los dispositivos desarrollados para responder a estas necesidades es NadaSolución IoT para un sistema de alerta temprana producido por PT NUSA Network Prakarsa.

Diseñado con un sensor compacto con un estándar IP68, el tono es resistente a condiciones extremas en el campo.

Este dispositivo también utiliza recursos de energía solar o energía solar, para que pueda funcionar de forma independiente sin depender del suministro de electricidad.

Las ventajas de los tonos son cada vez más visibles con la capacidad de enviar datos a través de redes celulares hasta 4G, lo que puede incrementarse a los satélites.

Los datos presentados son en tiempo real con un intervalo de muestreo flexible entre 5 a 60 minutos.

Toda la información se muestra a través del tablero que se puede ajustar a las necesidades del usuario, lo que facilita que las autoridades lean las condiciones con precisión.

No solo eso, también se sabe que NADA es fácilmente instalado y fácil en términos de mantenimiento.

Su capacidad para monitorear varios sectores, que van desde el medio ambiente y el desastre, la infraestructura marina e infraestructura, hasta la agricultura y la investigación, lo que hace que este dispositivo sea más relevante utilizado en Indonesia.

Para las necesidades de inundación, NADA presenta una combinación de dispositivos de sensores complementarios. El sensor de nivel de agua utiliza tecnología de radar con un rango de hasta 40 metros sin un componente sumergido en el agua.

El sensor de pluviómetro puede medir la intensidad de la lluvia con una resolución de 0.2 milímetros y mantiene la cola de datos a pesar de que la señal es débil.

Mientras tanto, el sensor meteorológico permite el monitoreo de varios parámetros climáticos, como radiación solar, rayos, humedad, lluvia con una resolución de 0.017 milímetros, a las temperaturas del aire, de modo que la información producida sea más completa.

Abghi también enfatizó que quería traer una solución sistema de alerta temprana (EWS) en un tono más moderno, inteligente y fácil de adoptar.

Con el apoyo de la tecnología apropiada, los gobiernos locales pueden estar más preparados para enfrentar la amenaza de inundaciones y la comunidad puede sentirse más protegida.

Con estas diversas innovaciones, NADA está presente no solo como un dispositivo tecnológico, sino también como un esfuerzo real de la red PT NUSA Prakarsa para apoyar al gobierno en la creación de un sistema de mitigación de desastres más efectivo.

«Se espera que su presencia reduzca el impacto de las inundaciones al tiempo que proporciona más paz para las personas que todavía están obsesionadas cada año por la amenaza de los desastres», explicó, el martes 30 de septiembre de 2025.