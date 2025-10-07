Las inundaciones alcanzaron 19 provincias en Tailandia, 22 personas fueron asesinadas

Bangkok, Viva – La víctima murió como resultado inundación De Tailandia Ha aumentado a 22 personas, dijeron las autoridades el martes 7 de octubre de 2025. Los oficiales han distribuido asistencia a alrededor de 370,000 personas afectadas por fuertes lluvias y desbordamientos del río.

Reportado Bangkok Post, Más de 369,000 personas en 19 provincias, excepto Bangkok, afectados, informaron el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres, con Uttaradit y Ayutthaya, incluidas entre las áreas afectadas más severas.

Las autoridades dijeron que el equipo de respuesta de emergencia estaba distribuyendo alimentos y suministros y monitoreando estrictamente el nivel del agua porque la temporada de lluvias trajo altas lluvias.

De las 19 provincias, seis se encuentran en la región norte, a saber, Uttaradit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Phichit y Nakhon Sawan. La altura de la inundación no cambió en Phitsanulok, Phetchabun, Phichit y Nakhon Sawan, y comenzó a retroceder en Uttaradit y Sukhothai.

En la llanura media, las inundaciones ocurrieron en ocho provincias: Uthai Thani, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Suphan Buri, Ayutthaya, Pathum Thani y Nakhon Pathom. La altura de la inundación es principalmente la misma, excepto en Pathum Thani y Uthai Thani, cuya agua es más baja.

Cuatro provincias en el noreste, Chaiyaphum, Ubon Ratchathani, Udon Thani y Yasothon, también experimentaron inundaciones, con una altura de inundación estable.

La única provincia en el este afectada es Chachoengsao, donde la altura de la inundación aumentó en el distrito de Bang Nam Prio.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo el martes que la ciudad no enfrentaría severas inundaciones como en 2011, con la razón del flujo actual de agua del río Chao Phraya.

En 2011, la descarga de agua en el distrito de Sam Khok, Pathum Thani, alcanzó los 3,930 metros cúbicos por segundo, pero ahora alcanza 2,421 metros cúbicos por segundo, por debajo de la capacidad de 3.600 metros cúbicos por segundo, lo que puede causar desbordamiento.

El terraplén a lo largo del río Chao Phraya puede evitar inundaciones en Bangkok, y los oficiales de la ciudad están instalando sacos de arena para proteger a 320 hogares en 11 comunidades que no tienen terraplenes, agregó Chadchart.

Director General de la Agencia de Meteorología, Sugunyanee Yavinchan, dijo Tormenta Matmo Tropical en la región superior de Vietnam el martes, a las 01.00 de la mañana, causando fuertes lluvias aisladas en el norte, noreste y este de Tailandia.