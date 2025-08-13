Las interacciones entre especies entre delfines y ballenas son frecuentes: nuevo estudio







Un nuevo estudio, publicado en Discover Animals, muestra interacciones entre especies entre delfines y las ballenas son frecuentes.

El estudio analizó 199 eventos independientes de interacción ballena-dolfina que involucran 19 especies diferentes. Estas interacciones abarcaron dos décadas y ocurrieron en 17 países. Cada entrada fue revisada cuidadosamente para identificar las especies involucradas, validar la interacción y clasificar los comportamientos.

Basado en videos analizados, los delfines iniciaron la mayoría de las interacciones a través de la conducción de arco, natación en formación o incluso tocando ballenas. En más de una cuarta parte de los eventos, las ballenas respondieron de manera aparentemente similar.

El estudio encontró que los delfines pueden buscar ballenas como compañeros para la estimulación, el juego o incluso el comportamiento similar a la cortejo. Mientras tanto, ciertas especies de ballenas, particularmente jorobadas, pueden no solo tolerar sino también comprometerse con los delfines en una capacidad social.

