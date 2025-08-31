Las instrucciones de Prabowo al comandante de TNI, el jefe de la policía nacional al jefe de Bin respondió

Yakarta, Viva – Ministro de defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie sjamsoeddin dijo eso Presidente Prabowo Subianto Ha dado una dirección estricta a los ministros del gabinete en la sesión plenaria del gabinete rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

La sesión plenaria del gabinete se llevó a cabo para responder a la situación actual de manifestaciones masivas que ocurrieron en varias regiones en Indonesia en los últimos días.

El ministro de Defensa, Sjafrie, dijo que para crear estabilidad nacional, el presidente Prabowo dio énfasis en la policía y el TNI para seguir siendo sólidos, cooperar, y ambos trabajaron en la realización de tareas para lograr la seguridad y la comodidad para la gente de Indonesia en su conjunto.

El presidente Prabowo, dijo Sjafrie, asignado Jefe de la policía nacional Y Comandante de TNI No dudar en tomar medidas medibles y firmes contra la aparición de violaciones de la ley y violaciones de la aplicación de la ley.

«El presidente confirma que todas las violaciones penales, tanto en forma de destrucción de objetos, instalaciones públicas y propiedad privada, deben tratarse firmemente y de acuerdo con la ley», dijo Sjafrie Sjamsoeddin.

«Si las cosas suceden que se refieren a la seguridad personal y al propietario del funcionario que experimenta saqueo, los oficiales no dudan en tomar medidas firmes contra los perpetradores de los disturbios y los saqueos que ingresan al territorio privado o al área de la institución estatal que siempre debe estar en una condición segura», continuó «, continuó

En esa ocasión, el presidente Prabowo asignó a la Agencia de Inteligencia del Estado para monitorear la dinámica de la inteligencia e informar inmediatamente al presidente.

«La agencia de inteligencia estatal está asignada para continuar monitoreando la situación de inteligencia e informar al presidente en la primera ocasión si hay una dinámica en el campo», dijo el ministro de Defensa Sjafrie

Además, el presidente Prabowo también ordenó al Ministro del Interior (Mendagri) Tito Karnavian continuar coordinando con el gobierno regional, incluso en el monitoreo de los desarrollos económicos que necesitan la gente.

«Por lo tanto, esta es una necesidad compartida: solidez de todas las autoridades, tanto los gobiernos centrales como regionales», dijo

El comandante de TNI será asistido por el Jefe de Gabinete de TNI Matra para mantener la seguridad nacional y frenar el uso de recursos naturales que no están de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Mientras que el jefe de la policía nacional continuará cooperando con el Fiscal General en la policía rápidamente contra todas las violaciones que ocurren en todas las regiones nacionales.

Sjafrie se aseguró de que el presidente Prabowo permaneciera en el país y continuó monitoreando el desarrollo de la situación nacional, especialmente las que ocurrieron en Yakarta.

«Este es el mensaje que necesito transmitir con las instrucciones del Presidente para ser conocido y entendido por todos los pueblos indonesios. El Presidente siempre será junto con la gente para luchar por los intereses de las personas junto con el apoyo de TNI, Polri y todas las organizaciones sociales», dijo «, dijo», dijo.