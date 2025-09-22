Las instrucciones de Bahlil a los cuadros de Golkar en DPR-DPRD: el presupuesto debe tocar a la gente

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta Golkar Bahlil Lahadalia instruyó a todos los cuadros del partido en el DPR y DPRD para luchar por presupuesto áreas que realmente tocan el interés gente.

«Además, también les pedimos a sus amigos que en el proceso de preparación de la APBD, el presupuesto debe ser realmente lo más posible para ser tocado directamente directamente a la gente», dijo Bahlil en Pullman Hotel Central Park, West Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.

Presidente del Golkar DPP, Bahlil Lahadalia junto con un grupo de Palacio Sambangi Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

No solo eso, Bahlil Juha quiere que escuchen los cuadros de Golkar en el parlamento indonesio aspiración gente. El objetivo, dijo, para que todos los legisladores siempre puedan estar en medio de la gente.

«El objetivo es que preguntemos a todos los miembros de las Regencias de DPR, Ciudad y Provincia, siempre deben estar en medio de la comunidad cuando hay aspiraciones para ser transmitidas», dijo.

Por otro lado, Bahlil enfatizó las actividades de Bimtek destinadas a fortalecer el papel de los miembros legislativos de Golkar en todos los niveles para estar más cerca de las personas. Además, también enfatizó que los miembros de Golkar en el área

Agregó que el Partido Golkar también estaba obligado a apoyar completamente los programas gubernamentales centrales y regionales.

«Aquí también pedimos tener éxito los programas del presidente relacionados con alimentos nutritivos, cooperativas rojo y blanco, luego abajo, soberanía energética, soberanía alimentaria y todos los que se convierten en programas gubernamentales», dijo Bahlil.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en la oficina de DPP de la fiesta de Golkar, West Yakarta

Como un partido que apoya al gobierno, según él, Golkar debe estar a la vanguardia para vigilar la política del presidente.

«Golkar como partido que apoya al gobierno y en la coalición es el partido número uno porque tiene 102 escaños y casi 3.000 DPR Regency DPR realmente debe estar a la vanguardia para tener éxito en supervisar los programas del gobierno central y los gobiernos locales», agregó.