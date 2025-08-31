Las instalaciones públicas dañinas es la misma que el desembolso del dinero público

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto enfatizó que el gobierno que dirigió, junto con todos los partidos políticos, tanto dentro como fuera del gobierno, estaba decidido a luchar siempre por los intereses de la gente y la nación.

Prabowo invitó a todos los elementos de la sociedad a mantener la unidad nacional. Según él, Indonesia está actualmente al borde de la resurrección, por lo que la unidad está absolutamente hecha.

«No dejes que nos enfrentemos. aspiración Bueno y pacífico, sin dañar, saquear o hacer disturbios «, dijo el presidente Prabowo en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Prabowo recordó que las acciones dañan las instalaciones públicas y Saqueo es un acto contra la ley. Entonces el culpable será tratado firmemente.

«Tenga en cuenta, dañar las instalaciones públicas es lo mismo que dañar y dispersar el dinero público. Recordemos a nuestras familias que no participen en actividades que dañen el interés público», dijo.

Prabowo también enfatizó a las personas a ser conscientes de la interferencia de grupos que no quieren que Indonesia avance y prospere. «Vamos a mejorar las deficiencias en el gobierno y dentro de nosotros como nación», dijo Prabowo.

«El espíritu de nuestros antepasados ​​es la cooperación mutua. Trabajemos juntos para proteger el medio ambiente, mantener la seguridad de la familia, proteger la patria. No quiero seguir siendo enfrentado», continuó «, continuó

Anteriormente, el presidente Prabowo declaró que el gobierno continuó respetando las aspiraciones de las personas que fueron transmitidas pacíficamente, pero recordó los síntomas de acciones fuera de la ley que conducen a la traición y al terrorismo.

«Una vez más, se deben respetar las aspiraciones puras. El derecho a reunirse pacíficamente debe ser protegido. Sin embargo, no se puede negar que hay síntomas de acciones fuera de la ley, incluso aquellos que conducen a la traición y al terrorismo», dijo Prabowo

Prabowo enfatizó que el gobierno no dejaría que la acción anarquista que es perjudicial para la comunidad en general. Ordenó a las filas de la Policía Nacional y al TNI tomar medidas decisivas contra todas las formas de destrucción de las instalaciones públicas, saquear las casas de los residentes, así como la interferencia con los centros económicos.

Por otro lado, el Presidente también se aseguró de que el espacio democrático permaneció abierto para todas las aspiraciones de la gente.

«Para toda la comunidad, por favor transmite aspiraciones bien y pacíficamente. Nos aseguraremos de que sea escuchado, grabado y seguido», dijo