Las instalaciones deportivas y la recuperación moderna están presentes en Sayan, Bali

VIVA – Four Seasons Resort Bali en Sayan lanzó oficialmente el último centro de fitness diseñado para satisfacer las necesidades capacitación y recuperación física, ambos para los fanáticos deporte y atletas profesionales. Ubicada a orillas del río Ayung con vistas tropicales, esta instalación combina un gimnasio moderno, un área de recuperación holística y tres estudios privados acompañados de entrenadores certificados.

El concepto que se lleva es «entrenar inteligente, recuperarse de manera más inteligente», con un enfoque no solo en aumentar el rendimiento físico, sino también la aceleración de la recuperación después del intenso ejercicio. Los invitados pueden acceder gimnasia La vista del río, el vestuario con ducha, sauna y sala de vapor gratis, y disfruta de bebidas saludables en el bar Fit.

Instalaciones completas para capacitación y recuperación

Tres estudios privados están preparados para necesidades específicas: gimnasio cerrado, sala de recuperación y Pilates Studio. En la sala de recuperación, hay una silla infrarroja de gravedad cero que ayuda a relajar el músculo, aumentar el flujo sanguíneo y desencadenar la liberación de endorfina.

El excelente programa está «recuperando» 90 minutos que combina ejercicios de respiración, terapia de contraste (baño de hielo y sala de vapor), así como terapia con infrarrojos. También hay una «curación de hidroterapia» de 30 minutos para reducir la inflamación y aumentar la circulación, adecuada para atletas que necesitan una recuperación rápida posterior al partido.

Para aquellos que desean fortalecer los músculos y la postura centrales, una sesión privada de Pilates de 60 minutos está disponible para todos los niveles. Equipado con reformadores, anillo, bandas, barriles de columna y equipos de pelota, este ejercicio tiene un bajo impacto en las articulaciones, pero aún aumenta efectivamente la fuerza y la flexibilidad.

Entrenamiento de apoyo a la nutrición

Para apoyar el rendimiento y la recuperación, Fit Bar ofrece bocadillos saludables como barras de proteínas hechas de vegetales libres de azúcar, así como bebidas funcionales locales, como té fermentado y bebidas prebióticas.

Compromiso con la salud de los atletas y deportistas

«Estamos felices de ampliar su compromiso con la salud con nuevas instalaciones que conllevan un enfoque holístico de la condición física», dijo Luisa Anderson, directora regional de SPA. «Desde la sesión de recuperación integrada hasta la sala de entrenamiento que se centra en la conciencia corporal, esto no es solo un gimnasio, sino un centro para la autoinforme».

Con esta instalación, Four Seasons Resort Bali en Sayan no solo es un destino turístico, sino también la opción correcta para atletas, entrenadores y amantes del deporte que desean combinar ejercicios físicos con una recuperación de calidad.