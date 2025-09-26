Las industrias locales pueden competir en el mercado de exportación

Yakarta, Viva – El Ministerio de Lanzamiento Industrial exportar 54 mil toneladas de productos de hoja Acero blanco Atau Coil Rolled Coil (CRC) KE EspañolPropiedad de Pt Krakatau Baja Industri (KBI).

Ministro de Industria, subrayó el agus gumiwang kartasasmita, el gobierno continúa comprometido a mantener el impulso de crecimiento industria siderúrgica Nacional a través de varias políticas estratégicas.

Por ejemplo, como la optimización del apoyo a través de la implementación de esfuerzos legales efectivos de recursos comerciales, la implementación del estándar nacional de indonesio (SNI) obligatorio, la provisión de ciertos precios del gas natural (HGBT), priorizando el uso de productos nacionales en proyectos gubernamentales, instalaciones fiscales y la aplicación de los principios de la industria verde.

Los trabajadores verifican la calidad de las placas de acero caliente en la fábrica de fabricación de la bobina enrollada (HRC) PT Krakatau (Persero) en Cilegon, Banten, jueves 7 de febrero de 2019. Foto : Entre fotos/ASEP FATHULRAHMAN

«Estas políticas tienen como objetivo garantizar la capacidad y la utilización de la producción nacional de acero de manera continua, así como para garantizar que los productos de acero nacional puedan competir tanto en los mercados nacionales como de exportación», dijo Agus en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Del mismo modo, el Director General del Ministerio de Industria de la Industria de la Industria de Metal, Maquinaria, Transporte y Electrónica (ILMate), Setia Diarta afirmó, las exportaciones de 54 mil toneladas de productos de lámina de acero blanco son pruebas de que la industria nacional del acero tiene una alta competitividad global.

«Este logro es el resultado de una expansión cada vez más amplia de la producción, impulsada por el aumento de la demanda global, especialmente de los sectores de hierro y acero, así como del éxito del programa nacional posterior que agrega constantemente el valor de los productos nacionales», dijo Setia.

En el lanzamiento de las exportaciones llevadas a cabo en Cilegon, Banten, el jueves 25 de septiembre de 2025, dijo fielmente que la industria del acero nacional ahora tiene un papel importante en el apoyo al desarrollo de la infraestructura, fortaleciendo la industria de maquinaria, automotriz, astillero, a la energía.

Basado en los datos de la Asociación Mundial de Steel, Indonesia en 2024 ocupó el puesto 14 en la producción de acero crudo del mundo con un logro de 17 millones de toneladas o un aumento del 98.5 por ciento en comparación con 2019 que solo produjo 8.5 millones de toneladas.

«En la actualidad, la capacidad instalada del acero crudo nacional alcanza los 21 millones de toneladas y está dirigida a aumentar a 27 millones de toneladas en 2029. Esto muestra el optimismo de Indonesia y los pasos expansivos para fortalecer la competitividad a nivel mundial», dijo.

En línea con este objetivo, KBI contribuyó al rendimiento positivo de la industria nacional de metales base. A lo largo de 2025, la compañía ha exportado 62 mil toneladas de productos de CCR a varios países, incluidos Estados Unidos, Polonia y España. En el lanzamiento de las exportaciones a España esta vez, KBI envió productos CRC con un volumen de más de 54 mil toneladas o con un valor de Rp 571 mil millones. (Hormiga).