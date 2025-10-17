Las importaciones de petróleo ruso de la India se recuperan en octubre tras la caída de julio-septiembre







Las importaciones de petróleo crudo de la India desde Rusia repuntaron en la primera quincena de octubre, revirtiendo una disminución de tres meses en las llegadas observada entre julio y septiembre, cuando las refinerías reanudaron sus operaciones completas para satisfacer la demanda de la temporada festiva, informó la agencia de noticias PTI, citando datos de seguimiento de barcos.

Las importaciones desde Rusia habían caído de más de 2 millones de barriles por día (bpd) en junio a 1,6 millones de bpd en septiembre. Sin embargo, los datos de seguimiento de los buques cisterna de principios de octubre indican un repunte, y los envíos de Urales y otras calidades rusas se están acelerando. Esto se vio respaldado por descuentos renovados en medio de una demanda débil en los mercados occidentales y una mayor flexibilidad de envío.

Datos preliminares de la firma de análisis de comercio global Kpler muestran que las importaciones de octubre rondan los 1,8 millones de bpd, aproximadamente 250.000 lakh bpd más que en septiembre, aunque las cifras para el mes actual siguen sujetas a revisión, informó PTI.

Los datos preceden a la declaración del miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que afirmó que el primer ministro Narendra Modi había acordado detener las importaciones de crudo ruso. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, dijo que no tenía conocimiento de ninguna conversación telefónica de este tipo.

Sumit Ritolia, analista principal de investigación (refinación y modelado) de Kpler, dijo que la declaración de Trump era más probablemente una táctica de presión vinculada a las negociaciones comerciales que una señal de un cambio de política inminente.

«Los barriles rusos siguen profundamente arraigados en el sistema energético de la India por razones económicas, contractuales y estratégicas», añadió.

Las refinerías indias también dijeron que aún no han recibido ninguna directiva gubernamental para detener las importaciones de petróleo ruso.

India comenzó a comprar petróleo ruso a precios reducidos después de que los países occidentales impusieran sanciones a Moscú y rechazaran sus suministros tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La participación de Rusia en las importaciones totales de crudo de la India ha aumentado de solo el 1,7 por ciento en 2019-20 al 40 por ciento en 2023-24, lo que la convierte en el mayor proveedor de petróleo de la India.

En la primera quincena de octubre, Rusia siguió siendo el mayor proveedor de la India.

Irak fue el segundo mayor proveedor con alrededor de 1,01 millones de bpd, seguido de Arabia Saudita con 830.000 bpd, informó PTI. El A NOSOTROS superó a los Emiratos Árabes Unidos para convertirse en el cuarto mayor proveedor de la India con 647.000 bpd, mientras que los Emiratos Árabes Unidos suministraron 394.000 bpd, según Kpler.

Ritolia destacó la importancia estratégica del crudo ruso para la India.

«El crudo ruso sigue siendo estructuralmente vital para la India, ya que representa aproximadamente el 34 por ciento de sus importaciones totales y ofrece atractivos descuentos que son demasiado significativos para que las refinerías los ignoren», dijo.

Ritolia explicó además que la caída de las importaciones entre julio y septiembre se debió menos a preocupaciones arancelarias y más a factores estacionales, en particular la actividad de mantenimiento en las refinerías de PSU como MRPL, CPCL y BORL.

«La mayoría de los contratos para entregas hasta principios de septiembre se finalizaron con 6 a 10 semanas de antelación, lo que significa que los acuerdos se cerraron en gran medida antes del 31 de julio. Por lo tanto, las caídas en julio-septiembre se debieron principalmente a que las refinerías procesaron menos crudo en vista de los cronogramas de mantenimiento», añadió.

Incluso con descuentos más reducidos que en 2023, los barriles rusos siguen estando entre las opciones de materia prima más económicas para las refinerías indias debido a los descuentos en los desembarques y los altos márgenes de GPW (valor bruto del producto) de calidades como las de los Urales.

Los descuentos ahora promedian entre 3,5 y 5 dólares por barril, frente a 1,5 y 2 dólares en julio y agosto.

Reemplazar el crudo ruso es técnicamente factible, ya que India podría obtener más barriles de Medio Oriente, América Latina y Estados Unidos, de manera similar a la lista de crudo anterior a 2022. Las refinerías indias son capaces de manejar diversos grados de crudo, por lo que las limitaciones técnicas son mínimas.

Sin embargo, Ritolia dijo: “La realidad es que reducir las importaciones rusas sería difícil, costoso y arriesgado”. La sustitución requeriría un rápido escalamiento de múltiples proveedores a costos más altos, incluido el flete y descuentos más débiles. Cualquier compresión de márgenes o aumento de los precios minoristas podría provocar inflación, reacciones políticas y una menor rentabilidad de las refinerías.

Señaló que es poco probable que las refinerías renuncien al crudo ruso con descuento a menos que así lo indique el gobierno, de forma similar a como ocurre con los barriles iraníes. Si bien continúan los esfuerzos de diversificación, los contratos de crudo ruso generalmente se firman entre 6 y 10 semanas antes de la entrega. «En la práctica, las refinerías indias están ampliando gradualmente sus cestas, no para reemplazar a Rusia en el corto plazo, sino para mejorar la seguridad, la continuidad y la flexibilidad energética», dijo.

India ha aplicado consistentemente una política exterior y energética independiente, equilibrando los intereses económicos con las relaciones diplomáticas. Un alejamiento repentino del crudo ruso socavaría su estrategia de seguridad energética y es poco probable a menos que se impongan sanciones formales, similares a las impuestas a Irán o Venezuela.

“A estas alturas, es improbable que India implemente recortes estructurales únicamente para satisfacer a Estados Unidos y UE presión política. Si Washington intensifica la presión, las refinerías indias podrían realizar una reducción simbólica (del orden de 100.000 a 200.000 bpd) para demostrar diversificación y apaciguar a los socios occidentales. Sin embargo, estos recortes probablemente serían más simbólicos que transformadores”, añadió Ritolia.

Es posible aumentar las importaciones desde Estados Unidos para aplacar a Trump, pero el beneficio se limita a alrededor de 400.000 a 500.000 bpd debido a desafíos logísticos, económicos y de compatibilidad con los sistemas de refinación indios. Los datos de Kpler muestran que las importaciones indias de crudo estadounidense han promediado 310.000 bpd en lo que va de 2025, frente a los 199.000 bpd de 2024, y se espera que las importaciones de octubre alcancen un máximo anual de aproximadamente 500.000 bpd.

(Con entradas PTI)





