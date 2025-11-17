Las imágenes generadas por IA generan desconfianza en el público y amenazan al documental

Pocas cuestiones se analizan y discuten tan ampliamente dentro del negocio cinematográfico actual como las posibilidades y consecuencias de la tecnología de inteligencia artificial. Cuando se trata de realización de documentales, la discusión adquiere un nuevo nivel de importancia, ya que la forma a menudo está ligada a nociones periodísticas de verdad y realidad. Los principales documentalistas se reunieron en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam de este año (IDFA), el festival de documentales más grande del mundo, para discutir las mejores prácticas, advertencias urgentes y cómo será el futuro para los documentales a medida que el uso de la IA se generalice cada vez más.

El director y reportero de investigación estadounidense nominado al Oscar, David France, en IDFA con el documental de Sundance “Free Leonard Peltier”, recordó su primer trabajo con inteligencia artificial para “Welcome to Chechenia” de 2020. La película, que narra la persecución de miembros de la comunidad LGBTQIA en la república autónoma semiindependiente de Rusia, aborda una situación extremadamente delicada. Para poder hablar con los perseguidos, Francia tuvo que asegurarse de que sus identidades no fueran reveladas. «Era una historia que necesitaba ser contada, pero era difícil de contar porque las personas que lograron escapar estaban siendo perseguidas por todo el mundo».

La solución que encontraron France y su equipo fue oscurecer los rostros de sus personajes superponiendo digitalmente a otras personas. «No cambió nada en sus microrespuestas, sus emociones. Se podía ver a la persona original llorando y riendo mientras usaba la cara de otra persona. No lo llamábamos inteligencia artificial en ese momento. [2019]. Lo llamábamos aprendizaje automático. Simplemente parecía extraordinario”.

El director reclutó a 23 activistas queer de Nueva York para que prestaran sus rostros y voces al proyecto en un proceso innovador que otorgó un Oscar técnico al equipo detrás de la innovación. Aún así, el cineasta fue examinado por su uso de la IA. «Mientras hacíamos esto, todo el mundo lo llamaba deep fake. Seguíamos diciendo: no es deep fake. El deep fake es el delito, la IA es la herramienta».

Francia volvería a utilizar la IA en sus películas, incluida la última, que cuenta la historia de Peltier, un activista encarcelado durante medio siglo tras una condena controvertida. En este caso, el director utilizó IA para modificar (y rejuvenecer) la voz de Peltier. El recurso era necesario porque las grabaciones escuchadas en la película fueron obtenidas de forma ilícita, ya que Peltier no podía hablar con los periodistas desde prisión. “Además de eso, Leonard pasó de tener 30 años a tener 80 años, y se podía escuchar la edad en su voz”.

El cineasta británico Marc Isaacs está en IDFA con “Synthetic Sincerity”, en el que llega a un acuerdo con el laboratorio titular para ayudarlos en su investigación sobre la posibilidad de enseñar la autenticidad de los personajes de IA. El documental, una mezcla de realidad y ficción, se creó en colaboración con la actriz rumana Ilinca Manolache (“No esperes demasiado del fin del mundo”), con Isaacs manipulando hábilmente imágenes a través de filtros y otras técnicas para emular cómo se verían las secuencias generadas por IA.

Isaacs experimentó con Synthesia, una empresa de generación de medios sintéticos que desarrolla software utilizado para crear contenido de vídeo generado por IA. “Eliges un carácter y puedes escribir [things] «Para que lo digan», explicó. Al principio fue interesante, pero el director dijo que el personaje de IA «lo aburría muchísimo» porque su «rango de emociones era realmente limitado». “Al principio fue divertido, pero rápidamente se volvió aburrido”. Cuando conoció a Manolache en un festival de Bucarest, le propuso trabajar juntos en la película, colaborando para crear el personaje mitad real, mitad digital que ella interpreta en la pantalla. “Ella es mucho más interesante y lo que pudimos hacer con ella fue más variado. La mayoría de los actores tienen miedo de que sus personajes se conviertan en IA, pero a ella le encantó”.

El director no quiso dejar claro qué es lo que genera la IA y qué no en la película, señalando que su trabajo “no es periodístico”. «El objetivo de la película es plantear preguntas sobre las imágenes y lo que está sucediendo con la representación y la muerte de la cámara. No quería estropear eso etiquetando las cosas».

Gran parte de la conversación se dedicó a comprender el impacto de la IA en lo que respecta al material de archivo. “Para los archivos, las consecuencias son bastante profundas”, dijo la cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias (“Fordlândia Panacea”), invitada de honor de este año en IDFA y documentalista que trabaja principalmente con imágenes de archivo. «El estatus documental de las imágenes se vuelve mucho más fácil de contextualizar. Aquí existe el riesgo de que los espectadores no sólo puedan creer en imágenes de archivo falsas, sino que la gente deje de creer en nada. En ambos casos, nuestro régimen de verdad está completamente sacudido».

“Desde la transición a los medios digitales, ha crecido el discurso sobre la incompletitud de la realidad en blanco y negro y las imágenes de baja definición”, añadió. El director también señaló que trabajar con archivo no se trata sólo de lo que se puede ver y rescatar a través de la investigación, sino pensar en todos los vacíos del material y de la memoria. “La pregunta que me interesa es realmente muy simple y al mismo tiempo muy compleja: ¿qué sucede cuando una tecnología que quiere repararlo todo entra en el campo donde la ausencia misma tiene sentido?”

Pensando en este enigma contemporáneo, el cineasta y diseñador gráfico ganador de un Emmy Eugen Bräunig (“Trafficked”) trabajó junto con Archival Producers Alliance para establecer un conjunto de pautas sobre las mejores prácticas al trabajar con IA generativa dentro del cine basado en archivos. “En el documental no hay un organismo organizador que nos diga cómo hacer las cosas”, enfatizó. «No hay leyes ni reglas. Todo lo que podemos hacer es autorregularnos e imponernos ciertos estándares para responsabilizarnos como narradores, creadores de noticias y creadores de imágenes».

Bräunig señaló que lo más básico y, al mismo tiempo, más útil es que las producciones creen una hoja de referencia que enumere la tecnología utilizada, así como cómo y cuándo se utilizó durante la realización de la película. “En algún momento la gente va a tener preguntas”, advirtió. Lo mejor es mantenerse a la vanguardia.

En un momento de la conversación, el diseñador jugó un clip generado por SORA de un clip de noticias artificial de los años 90 para ilustrar cuán fieles son actualmente las secuencias generadas por IA. «Por supuesto, antes era posible hacer vídeos falsos, pero se requería mucho dinero para la producción y mucho tiempo. Ahora es demasiado barato y demasiado rápido», añadió.

“La confianza en los medios está en su punto más bajo”, advirtió el cineasta. «Eso significa que la confianza en los archivos también está amenazada. Si la gente empieza a desconfiar de las noticias, como ya lo hacen, también desarrollarán potencialmente ese sentimiento de desconfianza hacia la realización de documentales, y con razón en algunos casos».