Las imágenes de mensajes de productor ‘The Perfect Brower’ Producter Signs

Mensajes de imágenes, la compañía de producción específica detrás del éxito de Netflix «Katrina: Come Hell and High Water», ha firmado para representar con Brío.

Fundada en 2022, la tienda enviará su aclamado Proyecto Sundance «El vecino perfecto«Para los teatros limitados este mes para la consideración de los premios. El mensaje proviene del aclamado cineasta Geeta Gandbhir, el director nominado al Oscar Sam Pollard y la productora creativa Alisa Payne. La misión de la compañía es centrar la narración de narraciones de BIPOC y comunidades subrepresentadas.

«En Message Pictures, nuestra misión es trabajar con representantes que entiendan el cambio sustantivo que estamos tratando de crear en nuestra industria. Creemos que Verve comparte nuestra visión del futuro de la industria, y serán excelentes socios en la expansión de los mensajes imágenes de las perspectivas mientras mantienen la equidad, la igualdad y la inclusión a la vanguardia de todas nuestras empresas», dijeron los fundadores.

Su serie insignia «Katrina» conmemoró el vigésimo aniversario del huracán titular y su devastador impacto en Nueva Orleans. Eso se estrenó el 27 de agosto y presenta episodios dirigidos por Gandbhir, Samantha Knowles y Spike Lee, con Payne como showrunner y productor. Lee, Pollard y Gandbhir eran productores ejecutivos.

«The Perfect Neighbor» obtuvo un premio de jurado en Sundance este año, para la dirección de Gandbhir. La película, en los cines el 10 de octubre y la transmisión el 17 de octubre, examina cómo una disputa del vecindario aparentemente menor en Florida se convirtió en una violencia mortal, con imágenes de CodeCam de la policía y entrevistas que exploran el impacto más amplio de las leyes de su tierra.

Mensaje también ha colaborado en el Doc de HBO «El diablo es ocupado», una mirada a las realidades cambiantes de la salud reproductiva en Estados Unidos luego de la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade.