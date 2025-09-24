Las imágenes de cualquier grupo y koala mutante forman cualquier imagen

Las compañías de producción de Finlandia WhatingGroup, conocida por la serie de crímenes de Elisa VIIHDE «Evilside» – y las imágenes de koala mutante se han fusionado, lanzando Cualquier imagen.

Descrito como una compañía de productores de cine y televisión y un estudio guiado «con ambición global y alma norte», verá estas «dos guiones finlandeses que trabajan codo con codo en el extremo norte del país», centrándose en producciones originales, coproducciones, proporcionando servicios de producción y coordinación de postproducción.

Con sede en Oulu, cualquier imagen «combinará un impulso empresarial experto en tecnología con la arena del Ártico» y se inspira en los «entornos extremos de sus alrededores; los inviernos duros, el sol de medianoche y la silvestre inocente». Todo esto dará forma a sus narrativas, «Imbitarlas con tensión, resistencia y humor inesperado».

«La fusión es una culminación de un proceso largo. Estamos en una posición más fuerte para responder a los nuevos desafíos del situación de financiación en Finlandia Pero el proceso comenzó desde la voluntad para encontrar buenos socios. Juntos, tenemos hombros más amplios ”, dijo el equipo Variedad en una declaración compartida.

Las imágenes de Koala de cualquier Grupo y Mutante permanecerán como sub-etiquetas de la familia de las fotos de cualquier imagen y actúan como socios de servicio y producción.

«Nos centraremos en una excelente escritura, buscando tiempo y recursos para centrarnos en las historias en su primera etapa para traer la mejor ficción al mundo».

La próxima pizarra de la compañía incluye thrillers, misterios, dramas, comedias y documentales de alta gama. Entre los nuevos proyectos se encuentra «Torna A Submento», una coproducción europea con Glassriver en Islandia, Fine Film en Noruega y Viola Films en Italia para Yle de Finlandia, el streamer islandés Siminn e Italy’s Rai.

En el espectáculo, un Hustler napolitano de la calle, hereda una finca remota en Laponia finlandesa. Lo ve como un día de pago rápido hasta que se ve obligado a quedarse, chocando con la comunidad Sami y enamorada de un feroz pastor de renos.

Thriller de acción «Transportista«, Establecido durante un día en el norte de Finlandia, cuando un corazón donante se secuestra durante el transporte, también está en camino. Dirigido por Jussi Hiltunen (» Bordertown «,» Círculo Ártico «), se exhibirá durante el evento de la industria Asunto de cine finlandés En Helsinki.

«Nuestro trabajo aquí es a iguales partes y ambición: cruzar un pantano el martes y una alfombra roja el viernes son parte de la misma semana», dijo el CEO Antti Kaarlela.

El productor creativo Jukka Vidgren agregó: «Crear historias que la gente quiere ver es lo que hemos hecho por separado durante mucho tiempo, en Finlandia, en Escandinavia, en todo el mundo y ahora, colectivamente. Creemos que las mejores historias son las que vale la pena compartir en todas partes».

Antti Kairakari (productor creativo), Pia Ervasti (productor de CFO/línea), Aleksi Puranen (Jefe de Desarrollo) y Petteri Stave (supervisor VFX) completarán el equipo.

«Conocemos al norte, conocemos nuestro oficio y creemos que los extremos con los que vivimos todos los días (luz, oscura, aislamiento, humor) son la base perfecta para las historias que resuenan en todas partes», dijo Kaarlela.