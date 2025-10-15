Las huellas de la carrera de Farid Azhar Nasution, vicepresidente de la LPS que hizo de estos dos deportes su filosofía de vida

Jacarta – El presidente Prabowo inauguró oficialmente la nueva alta dirección de la Corporación de Seguro de Depósitos (lps) a principios del pasado mes de octubre. Uno de ellos es el vicepresidente de la junta de comisionados de la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS), Farid Azhar Nasution.

Carrera El trabajo de Farid en el mundo de las finanzas se extiende de manera amplia y profunda tanto en el sector gubernamental como en el privado. Uno de sus recorridos profesionales fue el puesto de Director de Finanzas e Inversiones en PT. Seguro Jiwasraya (2020-2021), luego continuó su trabajo en IFG Life (2021-2022).

Su nombre también figura como uno de los miembros del equipo que formula la solución de reestructuración de pólizas Jiwasraya – experiencia que es una aportación importante cuando LPS comienza a llevar a cabo un nuevo mandato, es decir, la suscripción de pólizas de seguros.

Antes de ocupar el cargo de vicepresidente de LPS DK, Farid también fue miembro del consejo de supervisión de LPS. el entiende industria servicios financieros desde dos lados: reguladores y actores. Esta combinación lo convierte en una figura capaz de unir la política con las condiciones del mercado y diseñar soluciones que no sólo sean tecnocráticas, sino también relevantes para las realidades sobre el terreno.

Ahora nos espera un gran desafío. La implementación de garantías de pólizas de seguros no es sólo una ampliación del mandato. Sin embargo, es un encargo público que debe llevarse a cabo lo mejor posible como lo establece el mandato de la Ley de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Financiero (UU P2SK) que fue aprobada en 2023.

Vicepresidente de LPS Farid Azhar Nasution.

Porque requiere de una base regulatoria sólida, fortaleciendo la capacidad humana y organizacional, así como una comunicación pública transparente. Farid, con su gran experiencia, se encuentra en una posición estratégica para cerrar esta transición. Entiende las complejidades de la industria de seguros desde adentro y, al mismo tiempo, tiene una perspectiva política amplia.

En medio de la dinámica del mercado y las expectativas públicas, se espera que Farid pueda garantizar que las garantías políticas no sean sólo protección. financierosino también un símbolo de confianza en el sistema financiero nacional.

Detrás de la posición estratégica hay otro lado que rara vez se destaca. Mientras está ocupado formulando políticas en el sector financiero, Farid todavía encuentra tiempo para dedicarse a sus dos aficiones que ama: jugar al tenis y andar en bicicleta por rutas desafiantes.

Para Farid el deporte no es sólo una actividad física, sino parte de su filosofía de vida. El tenis y el ciclismo se han convertido en rutinas que desarrollan el carácter, la disciplina, la concentración y la resistencia.