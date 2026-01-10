Las hojas de arce deberían evitar este comercio como si fuera una plaga

El arce de Toronto hojas Parecen haber salvado sus esperanzas de playoffs al tener una racha sólida durante las últimas semanas. La victoria de los Leafs sobre Florida panteras y Folletos de Filadelfia los han catapultado a los márgenes de la conversación sobre postemporada de la Conferencia Este.

Dicho esto, los Maple Leafs podrían estar buscando agregar en la fecha límite de cambios a pesar de que no hay espacio en el tope salarial y prácticamente no hay activos para mover.

Pero eso no ha impedido que sigan los rumores. Nick Kypreos de Sportsnet surgió la idea de que los Maple Leafs podrían ser jugadores para el extremo de los Dallas Stars, Jason Robertson. Jason, hermano del delantero de Toronto Nick, Robertson será un RFA al final de esta temporada. Mientras los Stars intentan ficharlo, según Kypreos, las cosas «no han ido bien».

La afirmación de Kypreos depende del hecho de que la temporada pasada, los Maple Leafs supuestamente ofrecieron a Easton Cowan como cebo para conseguir al capitán de los St. Louis Blues, Brayden Schenn.

Pero mover a Cowan, además del prospecto defensivo Ben Danford, como sugirió Kypreos, es un intercambio que los Maple Leafs deberían evitar como la plaga.

A Cowan le tomó un tiempo encaminarse esta temporada. Ese tiempo incluyó un breve período en la AHL. Pero si se mira el esquema más amplio de las cosas, Cowan, Nick Robertson y Matthew Knies son los pocos delanteros jóvenes alrededor de los cuales los Maple Leafs tienen para construir. Desechar a Cowan, incluso para alguien como Jason Robertson, solo destruiría aún más el grupo de prospectos de los Leafs. Perder a Cowan no tendría ningún impacto en el corto plazo. Pero a largo plazo, el resultado podría ser impredecible.

Cowan ha demostrado su valor para Maple Leafs

La victoria del jueves por la noche sobre los Flyers demostró lo importante que se ha vuelto Cowan para los Maple Leafs. Cowan anotó el gol de la victoria en tiempo extra después de un turno prolongado. Después de jugar a la defensiva durante una loca pelea frente a la portería de Toronto, Cowan subió al hielo junto a un John Tavares fresco. El joven de 20 años todavía tenía suficiente combustible para recibir un pase sin mirar de Tavares y terminar el juego.

Ese es el tipo de impacto que Cowan ha tenido para los Leafs. Es el tipo de influencia que perderían, lo que podría retrasar el desarrollo de los Leaf.

Mantener a Cowan es clave para evitar otra reconstrucción

Los rumores sobre una posible reconstrucción en Toronto son inevitables. La ventana competitiva de esta iteración está disminuyendo. Sin embargo, tener jugadores como Cowan, Danford, Knies e incluso Nick Robertson puede ser de gran ayuda para minimizar el impacto de una próxima rotación de plantillas.

Pero, de nuevo, Jason Robertson es un jugador alrededor del cual los Maple Leafs podrían construir. Pero hacerlo implicaría pasar por una reconstrucción. Eso es algo sobre lo que los Leafs deberían ser transparentes.

Claro, tener a Jason Robertson y Auston Matthews en el mismo equipo sería algo de lo que salivar. Pero no debería suceder a expensas de destripar aún más el grupo de prospectos de los Leafs. Es posible que los Maple Leafs no tengan tanta suerte como los Colorado Avalanche. Avalanche ha logrado mantener un equipo altamente competitivo sin perspectivas ni selecciones de draft.

Pero claramente ese no es el caso de Toronto. Los Leafs deberían adquirir a Robertson de Dallas, pero no por el precio que sugiere Kypreos.