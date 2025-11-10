‘Las hojas cuelgan temblorosas’ encuentra esperanza en la historia de un maestro serbio

El cineasta serbio Stefan Djordjević está preparando su segundo largometraje, “The Leaves Hang Trembling”, una docuficción híbrida que explora el impacto de la vida y el trabajo de una maestra en las personas que la rodean. El proyecto se llevó a casa el primer premio la semana pasada en el Foro de Coproducción Crossroads en el Festival de Cine de TesalónicaSección de industria, Ágora.

Al igual que el primer largometraje de Djordjević, “Wind, Talk to Me”, que se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam este año antes de ganar el primer premio en Sarajevo, “The Leaves Hang Trembling” es una oda cinematográfica a la difunta madre del director, a quien describe como “la persona más importante de mi vida”.

La primera película de Djordjević, un intento profundamente personal de afrontar la muerte de su madre, obtuvo una entusiasta crítica de Variedad‘s Guy Lodge, quien elogió la “maravillosa” docuficción sobre cómo superó el dolor “con ingenio, gracia e imaginación…tejido[ing] realidad, ficción y memoria en un homenaje desgarrador a [the director’s] madre difunta.»

“The Leaves Hang Trembling” es una pieza complementaria de esa película, que amplía su alcance más allá de las cuatro paredes de la casa de la familia Djordjević. “’Wind, Talk to Me’ trataba sobre cómo [my mother] inspiró a mi familia”, dijo el director Variedad. «Pero con ‘The Leaves Hang Trembling’, también podemos ver cómo ella tocaba a los demás».

La película documenta la vida de la madre de Djordjević, Negrica Neca Đorđević, quien en 2002 fue contratada por una escuela primaria local, donde trabajó durante más de una década como una querida maestra, líder comunitaria y presidenta del sindicato de docentes. Catorce años después, fue despedida sumariamente sin motivo, “dejándola devastada emocionalmente” y con la sensación de que “su fe en la comunidad y su lealtad [had been] traicionado”, según el director.

Sin embargo, en su momento más oscuro, los estudiantes de Neca la apoyaron y se alzaron en su defensa, reavivando su esperanza y su fe en su comunidad. Utilizando citas directas de sus diarios y cartas, así como grabaciones de audio contemporáneas de los acontecimientos a medida que se desarrollaron, “The Leaves Hang Trembling” contará la historia de una mujer inspiradora “que dio gran parte de su energía, y también dedicación, cariño y amor” a su familia, sus estudiantes y su comunidad.

Djordjević dijo que la película “explora lo que significa preocuparse más allá de las reglas, conectarse con los demás de maneras duraderas”, al tiempo que insta al público “a sentir el coraje y la compasión del maestro, a ser testigo de la fuerza silenciosa del cuidado cotidiano y a irse creyendo en el poder transformador de la conexión humana”.

“The Leaves Hang Trembling” se produce en el contexto de un amplio movimiento de protesta liderado por estudiantes que durante el año pasado ha galvanizado al público serbio contra el presidente Aleksandar Vučić. Comenzó en noviembre pasado, después del colapso de la marquesina de una estación de ferrocarril en la ciudad de Novi Sad que mató a 16 personas, provocando indignación por la corrupción endémica y la cultura de impunidad que muchos serbios culparon por el desastre.

En la ceremonia de premios de la industria de esta semana en Salónica, donde “Las hojas cuelgan temblorosas” ganó el primer premio En el Foro de Coproducción Crossroads, la productora Dragana Jovović, de la empresa Non-Aligned Films de Belgrado, que produce la película en coproducción con Vanja Jambrović de Restart, dedicó el premio a Dijana Hrka, madre de Stefan, un hombre de 27 años, que murió en la tragedia de Novi Sad. A principios de este mes, Hrka inició una huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional de Serbia, exigiendo una “investigación real” sobre los acontecimientos de Novi Sad y pidiendo “la liberación de todos los estudiantes arrestados durante la protesta”, según Jovović.

Si bien Djordjević dijo que quiere hacer una “película universal”, también reconoce que los acontecimientos de “Las hojas cuelgan temblorosas” y la actual crisis política en Serbia están conectados. Desde el año pasado, muchos profesores y profesores universitarios serbios han sido despedidos sumariamente por apoyar las protestas estudiantiles; En muchos casos, señaló Djordjević, los estudiantes se han unido en defensa de sus profesores.

Es por eso que el director ve “The Leaves Hang Trembling” no sólo como un testimonio de su difunta madre y las vidas que ella tocó, sino como parte de la “memoria colectiva” de su país, una historia que continúa escribiéndose en tiempo real.

Los acontecimientos descritos en la película «no sucedieron hace nueve años», dijo Djordjević. «Todavía está sucediendo y a un nivel mayor».

El Festival de Cine de Tesalónica se celebrará del 30 de octubre al 9 de noviembre.