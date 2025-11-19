Las Grandes Ligas de Béisbol llegan a acuerdos de derechos con NBCU, Disney y Netflix

El mundo de los medios dará un nuevo giro al mostrar juegos de Liga Mayor de Béisbol.

La liga ha encontrado nuevos – y ampliamente esperado – acuerdos con NBCUniversal, netflix y disney ESPN eso pondrá el pasatiempo nacional en medios de transmisión donde nunca antes había aparecido, y también en NBC por primera vez en 26 años. ESPN ha ganado los derechos para mostrar juegos fuera del mercado que tradicionalmente han sido competencia de MLB.TV, así como un paquete de juegos entre semana. NBC lanzará una nueva franquicia de béisbol los domingos por la noche. Y Netflix transmitirá el Home Run Derby, un juego exclusivo de la noche de apertura y una reactivación del juego Field of Dreams en 2026.

«Nuestros nuevos acuerdos de derechos de medios con ESPN, NBCUniversal y Netflix nos brindan una gran oportunidad para expandir nuestro alcance a los fanáticos a través de tres poderosos destinos para deportes en vivo, entretenimiento y eventos destacados», dijo Robert D. Manfred, Jr., el Comisionado de la MLB, en un comunicado. «Después de nuestro último juego de Serie Mundial que tuvo un promedio de más de 51 millones de espectadores a nivel mundial, estas asociaciones se basan en el creciente impulso de la MLB que incluye estrellas generacionales que establecen nuevos estándares de excelencia, nuevas reglas que han mejorado el juego en el campo y aumentos en importantes métricas de participación de los fanáticos como audiencia, asistencia, participación y consumo de redes sociales. Esperamos aprovechar las áreas únicas de experiencia que ESPN, NBCUniversal y Netflix aportan al deporte para beneficio de nuestros fanáticos».

Los nuevos arreglos le dan a la MLB un nuevo salvavidas después de ESPN a principios de este año descartó su actual acuerdo de derechos, que debía haber durado hasta 2029. Pero también difundieron los juegos de la MLB a través de una gama más amplia de medios de comunicación, una dinámica que puede confundir a los fanáticos o impedir que algunos fanáticos vean al menos algunos de sus juegos favoritos que se mostrarán en medios de transmisión por suscripción. Al mismo tiempo, la MLB tiene nuevos aires a su favor.: una de las Series Mundiales más vistas en la historia reciente del juego.

MLB se vio obligada a idear nuevos planes, especialmente cuando ESPN se quejó del valor de acuerdos más pequeños alcanzados por la liga con Roku y Apple. ESPN había estado pagando alrededor de 550 millones de dólares al año por sus derechos de la MLB y se espera que pague una cantidad similar por el nuevo paquete.

Según los términos del nuevo acuerdo, ESPN gana influencia sobre cientos de juegos lucrativos que anteriormente se habían vendido a través de MLB.TV. A partir de 2026, los fanáticos podrán comprar juegos fuera de su territorio a través de ESPN. Además, ESPN tiene derechos para mostrar un paquete de 30 juegos nacionales en sus cadenas lineales y su aplicación. ESPN también tiene derechos para la cobertura del juego del Memorial Day, así como del primer partido de la segunda mitad después del Juego de Estrellas. ESPN transmitirá más de 150 juegos fuera del mercado, uno por día, a través de la aplicación ESPN.

Además, ESPN ha adquirido derechos exclusivos de transmisión local en el mercado para un grupo de equipos que incluyen a los San Diego Padres, Cleveland Guardians, Seattle Mariners, Minnesota Twins, Arizona Diamondbacks y Colorado Rockies.

«Este acuerdo amigable para los fanáticos nos permite mostrar el gran deporte del béisbol tanto a nivel local como nacional, mientras priorizamos nuestro futuro de transmisión», dijo Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, en un comunicado. “MLB.TV es un compañero codiciado e imprescindible para los fanáticos apasionados de la MLB en todo el país, y se complementará fuertemente con nuestro paquete de juegos nacionales y los derechos de los equipos en el mercado, todo dentro de la aplicación ESPN”.

NBCUniversal lanzará una nueva franquicia “Sunday Night Baseball”, que ofrecerá programación deportiva durante todo el año los domingos por la noche que también incluye juegos de la NBA y la NFL. NBC obtiene acceso a las cuatro series Wild Card de la postemporada y los juegos aparecerán en NBC, Peacock y la nueva red de cable NBCSN. Además, NBCU recuperará los derechos de un paquete de 18 juegos que comienzan antes del mediodía o alrededor del mediodía a nivel local los domingos y también se transmitirán simultáneamente en NBCSN.

NBC y Peacock podrán televisar parte del Draft de la MLB en 2026, cuando pasará al sábado de la Semana del All-Star. NBC y Peacock también presentarán el Futures Game, un juego que presenta a los mejores jugadores de las ligas menores de béisbol, y a ese juego le seguirá un nuevo evento que se transmitirá por Peacock y contará con ex jugadores y celebridades.

Se cree que NBCU pagará 200 millones de dólares al año por el nuevo contrato de derechos.

«Estamos emocionados de darle la bienvenida a Major League Baseball a la familia NBC Sports mientras mostramos lo mejor del juego con Sunday Night Baseball en NBC, NBCSN y Peacock, el primer juego del día la mayoría de los domingos por la mañana exclusivamente en Peacock y NBCSN, y la ronda Wild Card completa en NBC, NBCSN y Peacock», dijo Rick Cordella, presidente de NBC Sports, en un comunicado.

Netlfix, que se ha centrado más intensamente en deportes y programación en vivo en los últimos meses, abrirá la temporada de la MLB los próximos tres años con un juego exclusivo de la Noche Inaugural la noche anterior a la programación completa de juegos tradicionales del Día Inaugural. El gigante del streaming también transmitirá el T-Mobile Home Run Derby el día antes del Juego de Estrellas. En 2026, Netflix transmitirá el juego Field of Dreams desde Dyersville, Iowa, el 13 de agosto, un regreso al escenario por primera vez en cuatro años. Netflix también transmitirá un juego de evento especial cada año.

«Estamos increíblemente agradecidos por nuestra asociación con Major League Baseball», dijo Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, en un comunicado. «Comenzamos con documentales aclamados por la crítica, profundizando la pasión global existente por el béisbol. Ahora, estamos aprovechando ese momento llevando espectáculos culturales masivos, desde la noche inaugural hasta el Home Run Derby, directamente a nuestros miembros, reforzando a Netflix como el hogar definitivo tanto para la historia como para el deporte».

Fox Sports conserva sus derechos para transmitir los juegos nacionales los sábados, junto con la Serie Mundial, el Juego de Estrellas y los juegos de postemporada. TBS de Warner conserva su paquete de juegos de los martes por la noche y sus derechos de postemporada. Apple continuará transmitiendo dobles jornadas los viernes por la noche.