Las gasolineras privadas se quedan sin gasolina, 3 coches de 100 millones de rupias pueden ser una solución

Yakarta, Viva – En las últimas semanas, se ha informado que varias gasolineras privadas en varias regiones se han quedado sin existencias de gasolina. Esta condición hace que los automovilistas de algunas regiones tengan que dar vueltas en busca de gasolina de calidad.

La situación volvió a poner de relieve la importancia de un transporte alternativo que no dependa del fuel oil. Cuando el precio del combustible fluctúa y la oferta está estancada, coche electrico Ofreciendo soluciones estables y eficientes. Sin necesidad de hacer cola en la gasolinera, el propietario simplemente carga en casa y está listo para salir en cualquier momento.

Ahora, los coches eléctricos ya no son sinónimo de precios desorbitados. Varios fabricantes presentan un nuevo modelo con una etiqueta de menos de Rp. 200 millones. Este precio hace que los vehículos eléctricos sean más asequibles para la comunidad en general.

De Viva Automotive Search, miércoles 8 de octubre de 2025, uno de los más interesantes es Seres E1 de DFSK. Este automóvil local de fabricación casera tiene un precio a partir de 180 millones de rupias en las carreteras de Yakarta con diseños modernos y dimensiones compactas. Con una distancia de hasta 200 kilómetros, el E1 Seres es ideal para el uso diario en zonas urbanas.

El interior Seres E1 está equipado con funciones digitales simples pero funcionales. El conductor también se mima con un sistema de carga que se puede realizar en casa. Con un coste operativo mucho más económico que los coches de gasolina, el E1 Seres es una opción económica respetuosa con el medio ambiente.

El siguiente es Wuling EV Lite Air, que ahora es excelente en el segmento de vehículos eléctricos económicos. El precio comienza en 184 millones de IDR con dos opciones de batería, una distancia de 200 km y 300 km. El diseño es futurista y minimalista, muy adecuado a las necesidades de movilidad urbana.

Wuling también es superior en términos de una extensa red posventa, lo que facilita las cosas a los nuevos usuarios de vehículos eléctricos. El llenado se puede realizar en casa sin equipo especial, lo que lo hace muy práctico. Sin BBM, el propietario puede ahorrar costes de hasta millones de rupias cada mes.

Otra opción es byd Atto 1 Dynamic, que se vende alrededor de Rp. 195 millones. Este coche viene con una batería de 30 kWh y una distancia de unos 300 kilómetros. El diseño es moderno y las características de seguridad son completas, incluido el sistema de frenado regenerativo y dos bolsas de aire estándar.