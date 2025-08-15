Las ganancias deben ser devueltas al país

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Dama Maharani, apoya la política del presidente Prabowo Subianto que eliminó Tantiem para el consejo notario y directores de empresas de propiedad estatal (Bullido).

El Tantiem es un premio otorgado a los miembros de la Junta Directiva, la Junta de Comisionados y la Junta de Supervisión de Bumn todos los años si la Compañía obtiene ganancias, o a los Directores y Comisionados del Persero en caso de un aumento en el desempeño a pesar de que la compañía aún está perdiendo dinero.

Prabowo-Gibrán asistir a la sesión anual del MPR/DPR

«Sí, el problema es una empresa si entonces no es rentable, pero entonces o cuál es el nombre de los beneficios solo un poco, pero los resultados de las ganancias deben entregarse a los comisionados o directores», dijo Puan en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, viernes de 1525.

El presidente del PDIP DPP evaluó las ganancias de Bumn debe devolverse al estado para el bienestar de las personas, no distribuidas a los funcionarios de la compañía.

«Entonces, eso es lo que creemos que es bueno si las ganancias transmitidas por el Presidente de las ganancias pueden devolverse al estado y utilizar lo más posible para el bienestar de las personas», dijo.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, pronunció un discurso estatal frente a los miembros del DPR y DPD RI en el borrador de la sesión de presupuesto estatal de 2026 en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el viernes de 1525.

En su discurso, el Jefe de Estado destacó el tema de la gestión de empresas estatales. Criticó fuertemente la práctica de dar un gran tantiem a los comisionados que consideró que no era comparable al desempeño de la compañía.

«Hermanos y hermanas, cuando hay un comisionado que se reúne una vez al mes, el Tantiem tiene 40 mil millones de rp al año. También he ordenado a la junta directiva, no hay necesidad de Tantiem si pierde. Y si es rentable, debe beneficiarse correctamente, no obtenga ganancias», dijo Prabowo.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

Afirmó Prabowo, la política no era negociable. Recordó que los puestos de comisionados y directores son mandatos que deben llevarse a cabo con plena responsabilidad con la gente.

«Si los directores, si el comisionado se opuso, se detuvo inmediatamente, hermanos y hermanas», dijo, saludó con largos aplausos de los miembros del DPR e invitó a los invitados.

Según Prabowo, Tantiem es solo un truco. La selección de palabras extranjeras también se considera para que las personas no entiendan qué es Tantiem.