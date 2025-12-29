Las ganancias de la industria automovilística de China están cada vez más erosionadas

Pekín, VIVA – Industria automotriz China se enfrentará a una gran paradoja a lo largo de 2025, cuando el volumen de ventas crezca pero las ganancias se depriman cada vez más. Los beneficios de las ventas de automóviles siguen disminuyendo a medida que los márgenes de beneficio se acercan a sus niveles más bajos de la historia.

Basado en los datos Asociación de turismos de China recibido por VIVA Otomotif el lunes 29 de diciembre de 2025, el margen de beneficio de la industria automotriz china para el período de enero a noviembre de 2025 alcanzó solo el 4,4 por ciento. Esta cifra es la segunda más baja después del mínimo histórico del 4,3 por ciento registrado en 2024.

Si se prolonga el plazo, el margen de beneficio de la industria móvil chino ha mostrado una tendencia constante a la baja desde 2017. Desde el 7,8 por ciento en 2017, el margen ha seguido disminuyendo hasta situarse por debajo del 5 por ciento en los últimos dos años.

En 2025, las fluctuaciones de los márgenes se producirán casi todos los meses, registrándose el punto más bajo en agosto con un 3,4 por ciento. Aunque en junio subió al 6,9 por ciento, la presión ha vuelto debido a la agresiva competencia de precios.

En términos nominales, los ingresos de la industria automotriz de China siguen registrando un crecimiento. Los ingresos totales de enero a noviembre de 2025 alcanzaron los 10 billones de yuanes (alrededor de 22.300 billones de rupias), o crecieron un 8,1 por ciento anual.

Sin embargo, por otro lado, los costos operativos y de producción en realidad crecieron más rápidamente. Los costos totales de la industria aumentaron un 9 por ciento a 8,84 billones de yuanes (alrededor de 19.700 billones de rupias), por lo que el espacio de ganancias se fue erosionando cada vez más.

La presión sobre los costes proviene de varios lados, desde las fluctuaciones en el precio de las materias primas de las baterías hasta el aumento de los costes laborales. Esta condición hace que el ingreso promedio por vehículo alcance los 322 mil yuanes (alrededor de 720 a 730 millones de rupias), pero el beneficio bruto por unidad es sólo de alrededor de 14 mil yuanes (alrededor de 31 a 32 millones de rupias).

La competencia interna también es un factor importante en la disminución de los beneficios industriales. La guerra de precios que inicialmente se produjo en el segmento de los vehículos eléctricos se ha extendido ahora a los coches con motor de gasolina.

El impacto es claramente visible en el desempeño de grandes fabricantes como Great Wall Motor. Aunque los ingresos aumentaron casi un 8 por ciento en los tres primeros trimestres, el beneficio neto en realidad cayó alrededor de un 17 por ciento debido a los costes de distribución y la presión de precios.