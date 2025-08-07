Las galletas nutricionales se reducen, más azúcar y harina

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Explique la supuesta corrupción en la investigación de casos relacionados con la adquisición alimentar adicional para bebé Y madre embarazada en el Ministerio de Salud.

La asistencia interina del Diputado de Acción y Ejecución de KPK, ASEP Guntur Rahayu, dijo que se dijo que la supuesta corrupción ocurrió en la reducción de la nutrición de alimentos adicionales, como galletas y premezclas.

«De hecho, esta galleta es nutricional. Por lo tanto, más azúcar y harina. Mientras que la premezcla también se reduce», dijo ASEP en el KPK Red and White Building, Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Diputado interino para la aplicación y ejecución de KPK Asep Guntur Rahayu

De hecho, dijo, el programa del Ministerio de Salud tiene como objetivo proporcionar nutrición a los niños que están atrofiados o tengkes, y mujeres embarazadas.

«Ahí es donde surgen pérdidas. Las galletas existen, pero no hay nutrición. Solo la harina es lo mismo que el azúcar. Eso no tiene ningún efecto en el desarrollo de niños y mujeres embarazadas, por lo que el retraso en el retraso en el retraso, y las mujeres embarazadas también son vulnerables a la enfermedad», dijo.

Anteriormente, el KPK el 17 de julio de 2025 dijo que estaba investigando acusaciones de corrupción relacionadas con la adquisición de alimentos adicionales para bebés y mujeres embarazadas.

Según la información recopilada, el caso supuestamente ocurrió en 2016-2020.

Mientras tanto, la adquisición de alimentos adicionales para bebés y mujeres embarazadas supuestamente está relacionada con el programa del Ministerio de Salud titulado Food Adicional (PMT).

El programa es una de las estrategias del gobierno para tratar problemas o mejorar la nutrición para bebés, niños menores de cinco años (niños pequeños) y mujeres embarazadas. (Hormiga)