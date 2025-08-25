Las fuerzas israelíes matan a cuatro buscadores de ayuda al sur de la ciudad de Gaza







Fuerzas israelíes mataron a cuatro buscadores de ayuda que viajaban el domingo a través de una zona militar al sur de la ciudad de Gaza, un área utilizada regularmente por palestinos que intentan alcanzar un punto de distribución de alimentos, dijeron un hospital y testigos.

El hospital y testigos oculares al-AWDA dijo que los cuatro palestinos fueron asesinados cuando las tropas abrieron fuego contra una multitud que se dirige a un sitio dirigido por el contratista estadounidense respaldado por israelíes Fundación humanitaria de Gaza (GHF) en el área del corredor Netzarim. Ocurrió a cientos de metros del sitio.

