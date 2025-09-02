Las fuerzas israelíes desmantelan las instalaciones terroristas subterráneas en las operaciones de Gaza







israelí Las fuerzas continuaron las operaciones en la Franja de Gaza el lunes, atacando a las organizaciones terroristas y su infraestructura, dijeron el lunes las Fuerzas de Defensa de Israel.

En el norte de Gaza, la artillería golpeó los puestos de observación y un sitio utilizado para disparar un misil antitanque, sin heridos israelíes reportados.

Las tropas también desmantelaron cámaras y sitios explosivos subterráneos cerca de Jabaliya. En el sur, se neutralizaron terroristas adicionales e instalaciones subterráneas.

