Las fuerzas de seguridad sirias se despliegan en Alepo tras enfrentamientos con combatientes kurdos







Las fuerzas de seguridad sirias comenzaron a desplegarse el sábado en un barrio de la ciudad norteña de Alepo tras días de intensos enfrentamientos con combatientes kurdos que dejaron decenas de muertos y heridos, informó la agencia de noticias AP.

La agencia estatal de noticias del país, SANA, informó que dos combatientes kurdos se hicieron estallar en medio de las fuerzas de seguridad sin causar víctimas, incluso cuando se seguían escuchando disparos en el barrio de Sheikh Maqsoud alrededor del mediodía del sábado.

Desde las primeras horas del día, las fuerzas de seguridad sirias han estado barriendo la zona después de instar a los residentes a permanecer en sus casas por su seguridad. Cientos de personas que huyeron del vecindario anteriormente fueron vistas esperando en las entradas de Sheikh Maqsoud, con la esperanza de regresar una vez que concluyan las operaciones militares, informó AP.

Los enfrentamientos estallaron el martes en los barrios predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid después de que fracasaran las conversaciones entre el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la principal fuerza liderada por los kurdos del país, sobre la integración de sus combatientes al ejército nacional. Fuerzas de seguridad Desde entonces han tomado el control de Achrafieh y Bani Zaid.

Al menos 22 personas murieron en cinco días de combates, informó AP.

Las fuerzas kurdas dijeron que al menos 12 civiles murieron en las zonas de mayoría kurda, mientras que funcionarios del gobierno informaron de 10 muertes en los barrios cercanos controlados por el gobierno. El violencia También desplazó a más de 1,4 lakh de personas.

Siria declara zona militar cerrada de Alepo El Ministro de Información de Siria, Hamza al-Mustafa, dijo a la televisión estatal que los combatientes kurdos utilizaron edificios civiles, incluidos hospitales y clínicas, durante los enfrentamientos. Ambas partes se han acusado mutuamente de iniciar la violencia y atacar deliberadamente barrios e infraestructuras civiles, incluidos equipos de ambulancias y hospitales.

La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, liderada por los kurdos, que controla gran parte del noreste de Siria, alegó que las fuerzas de seguridad atacaron el Hospital Khaled Fajr en Sheikh Maqsoud, poniendo en peligro a pacientes y paramédicos. Hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y presione a las fuerzas gubernamentales para que dejen de bombardear.

La televisión estatal informó que al menos un miembro del personal de seguridad resultó herido después de que un dron disparado por las SDF atacara el vecindario. Periodistas de Associated Press dijeron que se podían escuchar disparos esporádicos mientras drones desplegados por el gobierno sobrevolaban Sheikh Maqsoud.

El ejército sirio declaró la zona “zona militar cerrada” el viernes por la noche al lanzar lo que describió como una “operación de limpieza”.

Mientras tanto, en JordánLos medios estatales dijeron que el ministro de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, discutió los acontecimientos en Siria con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, en Ammán.

Jordania expresó su apoyo a los esfuerzos para consolidar el alto el fuego y garantizar la retirada pacífica de los combatientes kurdos de Alepo, según los informes.

(Con entradas AP)





