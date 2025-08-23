





Al menos 15 militantes, incluido un terrorista suicida, fueron asesinados y cuatro personal de seguridad resultaron heridos en una pizca durante la noche con fuerzas de seguridad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán, dijeron el viernes las fuerzas de seguridad.

El choque estalló el jueves en la parada de Karamzi en el área de Azam Warsak en el distrito de Waziristán del Sur. Afganistán. Actuando sobre inteligencia previa, las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para despejar el área cuando se incautó un compuesto militante clave, un Markaz (punto central), y la bandera nacional fue levantada en el sitio, dijeron las fuentes.

Entre los 15 militantes asesinados, varios fueron aquellos que se habían refugiado en una mezquita cercana. Nueve personas, incluido cuatro personal de seguridad, resultaron heridos durante el intercambio de incendios, agregaron las fuentes.

