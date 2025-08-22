Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen que 10 terroristas en Gaza mataron en combate cuerpo a cuerpo







Temprano el miércoles, los combatientes de la brigada de infantería de Kfir de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) eliminaron a unos diez terroristas en Gaza en combate mano a mano y en cooperación con la Fuerza Aérea. Comandante de la compañía adjunta en la Brigada KFIR: «Gracias al estado de alerta y vigilancia de los combatientes del batallón, pudimos eliminar a unos diez terroristas y cumpliremos con cualquier misión requerida».

Mientras tanto, la FDI anunció que desde la renovación de las operaciones terrestres del Tropas de las FDI En Gaza, ha habido una eliminación de 2000 terroristas, huelga en aproximadamente 10,000 objetivos terroristas y establecimiento de corredores de control para crear condiciones para intensificar la presión sobre Hamas. También dijo que se emitieron 60,000 pedidos de reserva. Otras acciones incluyen el establecimiento de los corredores de control «Morag» y «Magen Oz», ya que las divisiones de las FDI operan simultáneamente.

