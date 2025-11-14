Las fuerzas armadas de la India realizan el ejercicio Tri-Services Trishul 2025







Las Fuerzas Armadas de la India llevaron a cabo con éxito el Ejercicio Tri-Servicios (TSE-2025) ‘Trishul’ a principios de noviembre de 2025, con la Armada de la India liderando el simulacro en coordinación con el Ejército y la India. Fuerzas aéreas. Diseñado para mejorar las capacidades operativas conjuntas, el ejercicio reunió a múltiples comandos y agencias para operaciones multidominio a gran escala.

El Comando Naval Occidental, el Comando Sur del Ejército y el Comando Aéreo Suroccidental del FAI encabezó las operaciones, que se llevaron a cabo en las regiones desérticas y de arroyos de Rajasthan y Gujarat y se extendieron hasta el Mar Arábigo del Norte, incluidos despliegues anfibios. También participaron la Guardia Costera de la India, la Fuerza de Seguridad Fronteriza y varias agencias centrales, reforzando la coordinación interinstitucional.

El objetivo principal del ejercicio fue mejorar la sinergia entre las fuerzas armadas y validar y sincronizar procedimientos operativos integrados multidominio en los tres Servicios, permitiendo operaciones conjuntas basadas en efectos. Los objetivos clave incluyeron mejorar la interoperabilidad de las plataformas y la infraestructura, fortalecer la integración de la red en todos los Servicios y promover la unión de las operaciones. El ejercicio también validó procedimientos conjuntos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), planes de Guerra Electrónica (EW) y Guerra Cibernética.

El ejercicio incluyó operaciones de portaaviones de la Armada de la India realizadas conjuntamente con activos en tierra de la Fuerza Aérea de la India para facilitar el intercambio de mejores prácticas y la validación de SOP conjuntos para operaciones aéreas.

El ejercicio Trishul destacó el empleo efectivo de sistemas autóctonos y la absorción de los principios de Aatmanirbhar Bharat. Además, se centró en el perfeccionamiento de procedimientos y técnicas diseñados para abordar las amenazas emergentes y el carácter cambiante de la guerra contemporánea y futura.

La realización exitosa del Ejercicio Tri-Services 2025 ha subrayado la determinación colectiva de las Fuerzas Armadas de la India de operar de manera totalmente integrada, mejorando así la preparación operativa conjunta y la preparación para la seguridad nacional.





