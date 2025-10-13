Las fuerzas afganas lanzan ataques de represalia contra Pakistán provocando numerosas bajas







Pakistán tomó 19 puestos militares afganos y “escondites terroristas” en respuesta a lo que denominó ataques “no provocados” por parte de las fuerzas afganas en las zonas fronterizas, dijeron el domingo fuentes de seguridad, mientras que Kabul afirmó que 58 soldados paquistaníes murieron y otras 30 resultaron heridas durante las operaciones de represalia.

El Ministerio de Defensa del gobierno liderado por los talibanes confirmó los ataques a primera hora del domingo y dijo que sus fuerzas habían llevado a cabo «operaciones de represalia y exitosas». «Si el bando contrario vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están totalmente preparadas para defender las fronteras de la nación y darán una respuesta contundente», dijo el ministerio.

Zabihullah Mujahid, principal portavoz del gobierno talibán, dijo que 58 soldados paquistaníes murieron y alrededor de 30 resultaron heridos durante las operaciones del sábado por la noche. muyahidín Agregó que durante las operaciones de represalia a través de la Línea Durand, 20 puestos de seguridad paquistaníes fueron destruidos y se incautaron numerosas armas y equipo militar.

Nueve soldados afganos murieron y otros 16 resultaron heridos en las operaciones, dijo. El portavoz dijo que la operación se detuvo a raíz de las solicitudes de Qatar y Arabia Saudita. Ministro del Interior de Pakistán mohs naqvi calificó los ataques de los talibanes a los puestos fronterizos como “no provocados” y los acusó de disparar contra civiles.

El jueves por la noche se informó de explosiones en la capital afgana. Kabul culpó a Islamabad de los ataques, pero el ejército paquistaní se negó a confirmar o negar su participación. Aparentemente impulsadas por los ataques de Kabul, las fuerzas de seguridad afganas atacaron Pakistán el sábado por la noche. Pakistán lanzó su respuesta de represalia el domingo temprano.

