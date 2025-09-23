Las fuertes lluvias torrenciales conducen al anegado en Kolkata por delante de Durga Puja







Las fuertes lluvias durante la noche causaron severas anegado En varias partes de la ciudad de Kolkata. El aguacero interrumpió el movimiento del tráfico en múltiples áreas y también causó inconvenientes a los ciudadanos.

Howrah Station Yard, Sealdah South Station Yard, Chitpur North Cabin y diferentes cobertizos de automóviles también fueron anegados debido a las fuertes lluvias, según un comunicado de prensa del Eastern Railway (ER).

El lanzamiento de la Ferrocarril del este declarado: «Después de las lluvias torrenciales durante una larga duración anoche, se ha observado el anegado sobre el patio de la estación de Howrah, el patio de la estación Southh South, Chitpur North Cabin, diferentes cobertizos de automóviles en diferentes lugares de Sealdah Yard. El agua fluye de regreso al patio ferroviario, lo que está causando más dificultades «.

«Debido a esto, algunos trenes suburbanos han sido cortos y originados esta mañana y también se ha realizado un plan de servicio para adaptarse a la situación de emergencia», afirmó más.

Según el comunicado oficial, Hazarduari Express (13113) y los trenes Sealdah Jangipur Express (13177) también se cancelaron debido a problemas de anegamiento.

El movimiento del tren se suspendió en la sección South Sealdah debido al anegado, dijo el comunicado.

La liberación agregó que el movimiento del tren estaba suspendido en la línea de ferrocarril circular debido al anegado en la vía y en el patio de Chitpur.

En Sealdah North & Main, en la sección Suburban, Skeleton Services comenzó desde la Plataforma No. 7, el lanzamiento.

