Las fiestas de Mizoram elogiaron la línea de ferrocarril Bairabi-Sairang antes de la visita de PM Modi







Tres principales partidos políticos de Mizoram, el movimiento gobernante del pueblo de Zoram (ZPM), el principal Frente Nacional de la Oposición Mizo (MNF) y el BJP dio la bienvenida a la línea ferroviaria de calibre Bairabi-Sairang, que está inaugurado por el Primer Ministro Narendra Modi en sábado.

Una declaración conjunta de las tres partes dijo que la línea ferroviaria ayudará al estado del noreste a entrar en un nuevo capítulo en su viaje hacia el desarrollo económico.

«La línea ferroviaria vinculará Mizoram con otras partes del país. Mejorará el crecimiento económico, social y cultural y abrirá amplias oportunidades para la gente de Mizoram de manera positiva «, dijo la declaración conjunta firmada por los presidentes de los tres partidos políticos.

«Proporcionará viajes más seguros, más rápidos y más asequibles y oportunidades abiertas para el crecimiento del comercio, el empleo y el turismo», agregó.

Las partes también elogiaron los esfuerzos colectivos del Centro, los gobiernos estatales, las agencias ejecutando y otras partes interesadas para materializar el proyecto.

También agradecieron a la gente de Mizoram, que dio la bienvenida al proyecto con paciencia, apoyo y cooperación, agregó el comunicado.

El primer ministro está programado para llegar aquí el sábado y asistir a una reunión pública en Lammual, donde inaugurará el Bairabi-Sairang ferrocarril Línea y señale el primer expreso de Rajdhani entre Aizawl y Delhi, y otros dos trenes, Aizawl-Guwahati y Aizawl-Kolkata.

También abrirá dos instituciones educativas y colocará la piedra base de seis proyectos centrales en el estado.

