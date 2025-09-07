Las facturas toman la decisión final sobre el esquinero clave para el juego de los Ravens

El Bills de búfalo han sido golpeados por lesiones en la secundaria, pero tendrán su mejor esquinero en el campo cuando abran la temporada contra los Baltimore Ravens.

El equipo anunció inactivos para el juego del domingo por la noche, enumerando a Christian Benford como activo después de haber perdido prácticas a principios de semana con un problema de ingle. A los Bills les faltan a ambos candidatos para comenzar, poniendo a un novato en posición para comenzar en su primer juego de la NFL.

Christian Benford se recuperó tarde después de ser dejado de lado

Benford había estado limitado en la práctica para comenzar la semana, pero pudo participar en su totalidad el jueves y no tenía una designación en el informe final de lesiones el viernes. Aún así, su estado seguía siendo incierto al partido del domingo por la noche contra los Ravens.

Los Bills publicaron su lista de inactivos para el juego del domingo, incluido el receptor abierto Curtis Samuel, los linieros ofensivos Sedrick Van Pran-Granger y Chase Lundt, el ala defensiva Landon Jackson, el esquinero Tre’Davious White y el seguridad Jordan Hancock.

Benford llegó a los Bills como una selección de sexta ronda en 2022 y rápidamente se abrió camino hasta un papel inicial, superando la selección de primera ronda del equipo esa temporada, Kaiir Elam. Como Joe Buscaglia del atletismo Notado, Benford se ha convertido en un esquinero de bloqueo y el mejor jugador en la secundaria de Buffalo.

«Ya organizó una temporada increíble como uno de los mejores jugadores de los Bills en solo su tercera temporada de la NFL», escribió Buscaglia. Benford fue uno de los mejores esquineros de la liga en 2024, demostrando técnicamente conocedor de un defensor de zona de alto nivel con instintos de élite y como alguien que se ha convertido en un gran defensor de cobertura de hombre cuando se le pide que lo haga. Solo cumple 25 años en septiembre, y la parte impactante de su juego es que todavía tiene espacio para crecer ”.

Los Bills tienen un signo de interrogación al lado de Benford en la alineación después de un par de lesiones a los otros jugadores principales. El novato Maxwell Hairston cayó con una lesión en el campamento de entrenamiento y fue colocado en la reserva lesionada, mientras que el veterano Tre’Davious White también resultó herido y listado como dudoso para el juego del domingo.

El estado de Keon Coleman en cuestión

El receptor abierto Keon Coleman también figuraba en el informe de lesiones, que Ralph Belly de SI.com Señaló una lesión que probablemente golpeó durante la práctica esta semana.

«El hecho de que el entrenador en jefe Sean McDermott no mencionó a Coleman durante sus comentarios previos a la práctica sugiere que el receptor abierto puede haber modificado algo mientras practicaba», escribió Ventre. «La selección del draft de segunda ronda de 2024 tiene un lugar inicial en WR en la tabla de profundidad de la Semana 1 del equipo».

Se espera que Coleman asumiera un papel más importante en la ofensiva después de mostrar prometedor en una temporada de novato acortada por lesiones. Coleman hizo 29 recepciones para 556 yardas y cuatro touchdowns a pesar de perder un tramo de cinco juegos después de herir su mano en una victoria contra los Miami Dolphins.

El receptor abierto Khalil Shakir, que resultó herido durante una práctica en julio y perdió un largo tramo de campamento de entrenamiento y la pretemporada, también pudo regresar y listarse como activo para el partido del domingo contra los Ravens. El gerente general de los Bills, Brandon Beane, dijo que estaba seguro de que Shakir podría volver a su papel como el mejor receptor del equipo y que el tiempo perdido no dañaría su conexión con el mariscal de campo Josh Allen.