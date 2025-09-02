Las facturas se ubican fuera del top 3 en la Ranking de potencia de la Semana 1 de la NFL

El fútbol finalmente ha vuelto y el Bills de búfalo están buscando volver a su primer Super Bowl desde 1994. Buffalo tiene el equipo para llegar al gran juego con el mariscal de campo de MVP Josh AllenPro Bowl Running James Cooky la superestrella del tackle izquierdo Dion Dawkins.

Los Bills deberían tener uno de los mejores equipos de la AFC esta temporada, justo ahí arriba con el Jefes de Kansas City y Baltimore Ravens. Es difícil saber qué equipo de los tres es el mejor en la AFC, pero Cody Williams de Fansided no cree que sean los Bills. El 1 de septiembre, Williams lanzó su Semana 1 Calificaciones de energía de la NFLy tiene Buffalo en el número 5 en general y el número 3 en la AFC.

«Josh Allen y los Bills han sido un producto financiable durante años en este momento, y eso no va a detener. Sí. Sí, la ofensiva en papel podría no parecer un golpe de mundo en el mundo de la imaginación, pero ese fue el caso el año pasado y Allen entregó un rendimiento de MVP-calibre para demostrar que solo va a seguir siendo el mayor fanático del personal defensivo, pero Sean McDdermot. East todavía atraviesa Buffalo.

Bills ocupó el número 5 detrás de los equipos en su nivel

Los cuatro equipos por delante de Buffalo son el número 1 Filadelfia Eaglesquien ganó el Super Bowl la temporada pasada, venciendo a los Chiefs 40-22. No.2 es Kansas City con dos MVP de la Liga Tiempo y el tres veces campeón del Super Bowl de mariscal de campo Patrick Mahomes .

Entrar en el número 3 está los Ravens con el mariscal de campo superestrella Lamar Jacksonquien ha ganado dos MVP de la NFL y terminó el segundo lugar de Josh Allen la temporada pasada. No. 4 es el Packers de Green Bay Después de comerciar por el Dallas Cowboys ‘ cuatro veces corredor de pases de Pro Bowl Micah Parsons.

Buffalo se clasifica como el quinto equipo es una sorpresa. Es comprensible que estén detrás de las Águilas, los jefes e incluso los Ravens, pero no deberían ser peores que el cuarto.

Estar detrás de los Chiefs es comprensible ya que el equipo devuelve la mayor parte de su lista y ha retirado los Bills cuatro veces en las últimas cinco posiciones de posiciones.

Los cuervos eligieron para ganar el Super Bowl por la leyenda de la NFL

Podría haber una discusión con los Bills clasificados detrás de los Ravens. Como Buffalo los eliminó en la ronda divisional del año pasado.

Se están dando muchos elogios por lo genial que es la lista de los Ravens esta temporada. Agregar la seguridad All-American de Georgia Malaki Starks en la primera ronda del draft.

Los Ravens se dirigen a su segunda temporada con el corredor veterano Derrick Henry. El corredor de 31 años corrió para 1,921 yardas y 16 touchdowns la temporada pasada. La ofensiva y la defensa de Baltimore deberían poder dar pesadillas de equipos opuestos durante toda la temporada.

Se supone que Baltimore es bueno que cuatro veces Pittsburgh Steelers El mariscal de campo ganador del Super Bowl, Terry Bradshaw, los eligió para ganar el Super Bowl.

«Creo que Baltimore superará el joroba este año», Bradshaw le dijo a Newsweek en una entrevista de YouTube. «Estoy tirando de Pittsburgh, siempre lo haré. No creo que estén listos todavía».

Buffalo puede mostrar rápidamente que son un mejor equipo que los Ravens, ya que los juegan el Sunday Night Football en la Semana 1. El primer juego de la temporada no prueba que un equipo sea mejor ya que hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, podría ser un paso en la dirección correcta para los Bills, quienes tienen como objetivo construir hacia su objetivo final de ganar el Super Bowl.