Las facturas pierden 65 juegos que comienzan a OL después de ser caído por el contendiente de NFC

El Bills de búfalo perdió cierta profundidad veterana de su escuadrón de práctica.
Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron al guardia Cody Mauch a lo que se cree que es una lesión en la rodilla que terminó la temporada, luego miraron a los billetes para agregar más profundidad a la posición.
«Se espera que Bucs firmen C/G Dan Feeney fuera del equipo de práctica de los Bills el jueves», compartió el periodista Rick Stroud en un Publicar en x. «Experiencia inicial sustancial en la liga. En ocho años, comenzó 65 de sus 120 juegos jugados».
Las facturas deben encontrar una nueva profundidad de la línea ofensiva
Los proyectos de ley habían agregado a Feeney a la lista de 90 hombres en agosto. Aunque se perdió el corte final, Feeney se agregó a una de las tragamonedas veteranas en el equipo de práctica. Feeney ha pasado tiempo con cuatro equipos durante sus nueve temporadas de la NFL, comenzando con los Chargers en 2017.
Feeney se dirigirá a la lista activa en Tampa, donde se espera que proporcione profundidad detrás de una línea ofensiva cambiante. Como Jenna Laine de ESPN Observado, los Buccaneers todavía están esperando que el tackle izquierdo All-Pro Tristan Wirfs regrese de la cirugía de rodilla fuera de temporada y podría ser sin comenzar el tackle derecho Luke Goedeke esta semana también.
«La ausencia de WIRFS ya resultó en una línea ofensiva reconfigurada que ha visto al centro inicial Graham Barton moverse hacia el tackle izquierdo, el guardia izquierdo inicial Ben Bedeson se mudó al centro y al recién llegado Mike Jordan intervenir en la guardia izquierda», escribió Laine. «Los Bucs tendrán que hacer más rayos para dar cuenta de la ausencia de Mauch, con el estado de Goedeke esta semana desconocido».
Los Bills no tienen ninguna necesidad inmediata en la línea ofensiva antes del partido del jueves contra los Miami Dolphins, pero podrían mirar al equipo de práctica para profundidad en la defensa después de que el tackle defensivo Ed Oliver y el apoyador Matt Milano fueron descartados.
Las facturas tienen opciones para el lugar de escuadrón de prácticas abiertas
El movimiento de Feeney a Tampa deja las facturas con un lugar abierto en la tabla de profundidad, que podría llenarse con otro liniero. Los Bills ahora tienen solo un liniero en el equipo de práctica que es elegible para ser llamado a la lista activa, Center Kendrick Green.
Los Bills también firmaron al tackle Travis Clayton para su equipo de práctica, pero él es parte del programa de la ruta de los jugadores internacionales y ocupa un lugar exento en el equipo de práctica. Eso significa que mientras los Bills obtienen un lugar de lista adicional para el equipo de práctica, Clayton no se puede agregar a su lista activa.
El equipo podría traer de vuelta a Richard Gouraige, quien pasó la temporada 2024 en el equipo de práctica y fue elevado para una victoria de noviembre sobre los Jefes de Kansas City. Regresó a un contrato de futuros, pero se perdió el corte final y sigue siendo un agente libre. Los Bills también firmaron al liniero no reclutado Jacob Bayer, quien estuvo con el equipo a través del campamento de entrenamiento y la pretemporada antes de ser liberado en los recortes finales.
Como Report del grada El informe de exploración sobre Bayer señaló que ha demostrado algo de promesa y podría actuar en la lista activa en apuro.
«En general, Bayer tiene habilidades de movimiento por debajo del promedio, pero aporta el tamaño, el juego de la fuerza y el comportamiento para competir por un papel de respaldo en el centro con la ventaja de llegar al campo durante su contrato de novato si puede limpiar su juego de pies», señaló el informe.
