Las facturas pierden 65 juegos que comienzan a OL después de ser caído por el contendiente de NFC

El Bills de búfalo perdió cierta profundidad veterana de su escuadrón de práctica.

Los Bucaneros de Tampa Bay perdieron al guardia Cody Mauch a lo que se cree que es una lesión en la rodilla que terminó la temporada, luego miraron a los billetes para agregar más profundidad a la posición.

«Se espera que Bucs firmen C/G Dan Feeney fuera del equipo de práctica de los Bills el jueves», compartió el periodista Rick Stroud en un Publicar en x. «Experiencia inicial sustancial en la liga. En ocho años, comenzó 65 de sus 120 juegos jugados».

Las facturas deben encontrar una nueva profundidad de la línea ofensiva

Los proyectos de ley habían agregado a Feeney a la lista de 90 hombres en agosto. Aunque se perdió el corte final, Feeney se agregó a una de las tragamonedas veteranas en el equipo de práctica. Feeney ha pasado tiempo con cuatro equipos durante sus nueve temporadas de la NFL, comenzando con los Chargers en 2017.

Feeney se dirigirá a la lista activa en Tampa, donde se espera que proporcione profundidad detrás de una línea ofensiva cambiante. Como Jenna Laine de ESPN Observado, los Buccaneers todavía están esperando que el tackle izquierdo All-Pro Tristan Wirfs regrese de la cirugía de rodilla fuera de temporada y podría ser sin comenzar el tackle derecho Luke Goedeke esta semana también.