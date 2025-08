Las facturas instaron a cortar lazos con veterano RB antes de la temporada

El Buffalo Bills ‘ La temporada baja ha sido callada. No ha habido mucho drama en el equipo, excepto el contrato del corredor James Cook.

Cook está entrando en su cuarta temporada de la NFL. Como no era una selección de primera ronda, no tiene una opción de quinto año en su contrato. El acuerdo de corredor de 25 años llega a su fin después de la temporada.

James Cook está en el último año de su contrato

No ha habido ningún movimiento sobre las conversaciones de contrato entre las facturas y el cocinero. Actualmente, Cook jugará esta temporada en su último año de su acuerdo.

La buena noticia es que Cook no está causando distracciones sin un nuevo acuerdo. Por lo general, los jugadores estrella que buscan un nuevo contrato se mantienen o piden ser intercambiados, pero no cocinados.

Cuando comenzó el campamento de entrenamiento, el dos veces Pro Bowler estaba listo para ir como cualquier otro jugador. Cuando Cook llegó al campamento, se sentó con algunas caras nuevas y viejas.

Esta temporada baja, los Bills firmaron al corredor Darrynton Evans con un contrato de un año de $ 1.2 millones. Evans ha estado en la NFL desde 2020, jugando para el Tennessee Titans, Bears de Chicagoy Miami Dolphins.

Evans ha jugado en 24 juegos, corriendo para 249 yardas y un puntaje. Esas estadísticas no gritan a alguien que probablemente hará la lista, pero los Bills probablemente lo firmaron para la profundidad de la lista.

Detrás de James Cook están los corredores Ty Johnson y Ray Davis. Por lo general, los equipos de la NFL solo llevan tres corredores, por lo que Evans probablemente será el hombre extraño.

Bill instó a no mantener a Evans

Brandon Ray de Fansided Thinks Evans probablemente será cortado de la lista de 53 hombres este verano.

«Darrynton Evans aún no ha tomado un chasquido de temporada regular para los Bills. Firmó con el equipo la última temporada baja y no llegó a la lista», escribió Ray. «Firmó con los Bills nuevamente después de pasar tiempo en Chicago la temporada pasada. A menos que ocurra una lesión en la sala de corredores, se debe esperar el mismo resultado donde no haga el corte».

Evans probablemente estaba firmado en caso de que Cook fuera a aguantar, y los Bills tenían un corredor con el que estaban familiarizados. Desde que Evans pasó tiempo en Buffalo la última temporada baja, sabían quién era.

Con Cook listo para rodar para el comienzo de la temporada, no parece que Evans haga la lista activa.

Será interesante ver cómo los Bills manejan la sala de corredores esta temporada con Cook en dirección a la agencia libre. Pueden quitarle las instantáneas para ver cómo lo hacen Davis y Johnson. Si Johnson y Davis muestran que pueden ser la respuesta en el corredor, entonces las facturas podrían no necesitar firmar a Cook.

Los Bills abrirán su pretemporada contra el Gigantes de Nueva York el sábado 9 de agosto. Evans puede usar los representantes de pretemporada para hacerse un nombre en Buffalo o en otro lugar.